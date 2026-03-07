Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

San Nicolás de los Garza.- El gobernador y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú supervisaron los patios y talleres de las Líneas 4 y 6 del Metro, y coincidieron en que el gobierno de Nuevo León apuesta al transporte público masivo para brindar mejor movilidad.

García Sepúlveda señaló que su gobierno le apostó a duplicar en cinco años el Metro que se había construido en pasadas administraciones en 40 años.

“En 4 años vamos a hacer más Metro que en 40. A la vieja política, se les olvidó la movilidad del Estado. Tuvimos que llegar y en 4 años duplicar el Metro. En 4 años quintuplicar los TransMetros y en 4 años renovar todos los camiones, 4 mil nuevos”, agregó.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú agradeció el trabajo de las más de cinco mil personas que trabajan en esta obra.

Lee también

“Gracias a todo el equipo de Metrorrey, de Movilidad, que trabajan día y noche, día y noche para tener la movilidad que siempre debimos tener”, dijo.

En el recorrido develaron uno de los monorrieles montado en la primera trabe de estacionamiento en los Patios y Talleres para las Líneas 4 y 6 del Metro.

El director de Metrorrey, Abraham Vargas dijo que en estos Patios y Talleres se les darán mantenimiento mayor y menor a los trenes del Metro; y explicó las funciones de la subestación eléctrica alimentadora desde la cual, en conjunto con la subestación eléctrica alimentadora que se encuentra en la Y Griega son las encargadas de dar la energía para el funcionamiento de toda la línea.

Asimismo, detalló el mecanismo con el que el tren se sujeta a las trabes de rodadura que cuenta con múltiples neumáticos que se abrazan a la trabe o a la viga, para que circule el tren con seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]