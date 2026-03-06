Durante la inauguración de la 4ta. Edición del Foro Forbes de Economía y Negocios, el gobernador Samuel García señaló que el mejor aliado del gobierno para el desarrollo de Nuevo León es el trabajo coordinado que se tiene con la iniciativa privada.

En el encuentro, el mandatario dijo que a más de cuatro años de iniciada su administración las metas en Nuevo León se están cumpliendo y los números siguen mejor que nunca al consolidar al estado como primer lugar en todos los indicadores económicos.

Foto: Emilio Vazquez / EL UNIVERSAL

“Hoy Nuevo León es un modelo que nos gustaría que se aplicara en todo el país. Un modelo pro empresa, que parte de la idea de que el sector económico es igual importante y fuerte que el político y que juntos multiplicamos”, expresó.

“Cada quien haciendo su chamba, pero coordinados es como Nuevo León ha ido saliendo adelante de todas las crisis. Las empresas creciendo, dando mejores empleos, las empresas expandiéndose, los Parques Industriales creciendo, ya son 270 Parques Industriales. La formalidad creciendo, somos el Estado con mayor formalidad. El Estado récord en exportación de autos, récord en exportación de Imex, récord en creación de empresas.

“Entonces, económicamente la IP de Nuevo León, pues ya la quisiera cualquier otro país o Estado. Es nuestro mejor aliado como Gobierno. Y del lado nuestro, brindando y garantizando para lo que nos votaron. En primer lugar, seguridad”, agregó.

El gobernador sostuvo un diálogo con el editor en jefe de Forbes México, Diego Salazar, en donde señaló que las giras al exterior permiten difundir las ventajas competitivas que tiene Nuevo León, lo que ha permitido la llegada de 117 billones de dólares de inversión extrajera y que las empresas locales sigan aumentando y expandiéndose.

“Es una fórmula que le hemos llamado el modelo Nuevo León. Para que la economía crezca va atada a la inversión”, refirió.

Sobre los visitantes que recibirá Nuevo León para el Mundial de Futbol 2026, el gobernador les dijo que llegarán a un estado seguro y blindado.

Foto: Emilio Vazquez / EL UNIVERSAL

“Estamos listos para recibir a todo el mundo”, apuntó.

El Foro Forbes Economía y Negocios 2026 reúne a líderes empresariales, visionarios y expertos para analizar los desafíos y oportunidades que surgen en un entorno económico marcado por la transformación tecnológica y la proximidad del Mundial 2026.

