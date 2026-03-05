Durante la entrega de la primera etapa de rehabilitación del Parque Libertad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que uno de los objetivos de su administración es impulsar la creación y recuperación de grandes parques públicos en todo el estado.

Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario explicó que esta primera fase contempló la recuperación de alrededor de 10 hectáreas de terreno, así como trabajos de reforestación y la habilitación de espacios pensados para el disfrute de las familias de la zona.

El proyecto representó una inversión de 150 millones de pesos e incluyó la plantación de cerca de mil árboles, áreas de ejercicio, cancha de futbol, un parque para mascotas, además de una estación de Fuerza Civil que reforzará la seguridad del lugar.

El proyecto representó una inversión de 150 millones de pesos (05/03/2026). Foto: Especial

García Sepúlveda subrayó que el parque simboliza la transformación de un sitio que anteriormente generaba temor entre los habitantes y que ahora se convierte en un espacio de convivencia para niñas, niños y familias. Añadió que este modelo de recuperación urbana se busca replicar en otros municipios del estado.

El gobernador también adelantó que en la segunda etapa del proyecto se construirá un museo con cuatro áreas principales: un centro de cómputo, una sala de lectura con más de 10 mil libros, un espacio lúdico con talleres y actividades dirigidas a la primera infancia, y una zona destinada a adultos mayores.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que el parque es resultado del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, ya que vecinos de la zona participaron con propuestas para el diseño del espacio. Destacó que el lugar fue pensado para todos los sectores de la población, incluyendo personas con discapacidad.

Inauguran primera etapa del Parque Libertad en Nuevo León (05/03/2026). Foto: Especial

Añadió que el parque contará con vigilancia permanente por parte de Fuerza Civil y pidió a la comunidad cuidar las instalaciones para que se mantengan en buen estado a lo largo de los años.

En su intervención, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, señaló que el Parque Libertad representa un cambio significativo para Monterrey, al transformar un lugar que durante décadas simbolizó abandono en un punto de encuentro comunitario. Detalló que más de cinco mil hogares participaron en el proceso de consulta para su diseño.

Como parte de la inauguración, el gobernador participó en una “cascarita” de fútbol en la nueva cancha del parque junto con funcionarios estatales y vecinos del sector.

Al evento también asistieron la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero; el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; la directora del FIDEUR, María Guadalupe López; el delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez; así como diputados locales y habitantes de la zona.

