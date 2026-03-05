San Cristóbal de las Casas, Chis.- La Secretaria de Seguridad Pública de Chiapas adquirió “12 equipos tecnológicos aéreos de seguridad”, que consisten en dos drones tácticos “de última generación” y “diez pistolas antidrón portátiles”, que serán usadas por la Guardia Estatal, en su lucha en el combate a la criminalidad que desde hace cinco años mantiene una lucha por el control del territorio desde la frontera con Guatemala.

En el apartado de transparencia, la Secretaría aclara que en el caso de los drones, serán usados para mantener una vigilancia en tiempo real. “Los drones permitirán realizar patrullajes aéreos en tiempo real, monitorear zonas de difícil acceso y coordinar operativos con información precisa”.

Pero en el caso de las pistolas antidrón, se busca proteger a los elementos de la Guardia Estatal ante probables ataques con aparatos no tripulados. “Las pistolas antidrón proporcionan protección ante amenazas aéreas no autorizadas, fortaleciendo la seguridad en instalaciones estratégicas y eventos públicos”.

Con estos aparatos, de los que se desconoce el monto que se invirtió, se pretende preservar la seguridad de los ocho mil agentes de la Guardia Estatal, integrada por mil 500 mujeres y seis mil 500 hombres.

La Secretaría también adquirió “cinco servicios de conducción de señales digitales y analógicas para fortalecer la operación del sistema de telefonía”. Con esto se busca “optimizar la atención de las llamadas de emergencia y denuncias anónimas, garantizando un servicio continuo, eficiente y de calidad”.

Explica que la Secretaría ha atendido dos millones 143 mil 724 llamadas de emergencia y “denuncias ciudadanas” en los centros de atención que se ubican en las nueve regiones.

De ese total de llamadas, dos millones 059 mil 368 corresponden a emergencias al 911 y 84 mil 356 fueron denunciadas anónimas al 089.

Además, la Secretaría que dirige Óscar Aparicio Avendaño, ha contratado cien “operadores especializados”, para “mantener la operatividad, continuidad y eficiencia en la recepción, registro y canalización de los reportes hacia las instituciones competentes, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y atención a la ciudadanía”.

El miércoles, la Secretaria de Seguridad presumió que los resultados en el combate a la criminalidad en Chiapas “es un modelo nacional a seguir”, pero “alineados” a la estrategia nacional.

