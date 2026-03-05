Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que recibió una denuncia formal por hechos que podrían constituir conductas delictivas derivado de la difusión en redes sociales de un video que vulnera la dignidad de personas con condición del espectro autista.

De acuerdo a la denuncia presentada, se tuvo conocimiento que a través de plataformas de redes sociales fue difundido un video publicado por el creador de contenidos Samuel Obeso, mismo sujeto que los monetiza con base en el volumen de audiencias, en el cual se simula de manera ignominiosa y estigmatizante una condición del espectro autista.

La denunciante, así como integrantes de un colectivo de madres, consideran que dicho contenido resulta ofensivo y atenta contra la dignidad de las personas con esta condición.

En ese mismo sentido, se presentó para formalizar la denuncia el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Sonora, Teodoro Cervando Flores Castelo.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Sonora inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la posible configuración de conductas constitutivas de hechos que la ley señala como delito y, en su caso, proceder conforme a Derecho contra quien resulte responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró que cualquier conducta que promueva la violencia, la discriminación o la vulneración de la dignidad de las personas será investigada y sancionada conforme a la ley, especialmente cuando pueda afectar a grupos en situación de vulnerabilidad.

