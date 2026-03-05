Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante los 17 días de monitoreo de Semana Santa y Pascua, se espera que las playas de Tamaulipas tengan una afluencia de 1.6 millones de visitantes, señaló el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario estatal mencionó que, en base al Sistema Estatal de Afluencia Turística en las playas de Tamaulipas, se estima que Playa Miramar en Ciudad Madero reciba al 83.8 por ciento de los visitantes de todas las playas del estado por su infraestructura, servicios, gastronomía y entretenimiento.

En el top 5 de las playas aparece como la joya de la corona, en primer lugar; le sigue Playa La Pesca en el municipio de Soto la Marina; y en tercer lugar, playa Bagdad, en el municipio de Matamoros.

El cuarto puesto es para Playa Tesoro en Altamira; y después, Playa Barra del Tordo en Aldama.

“Pero Tamaulipas no solo tiene playas, tiene experiencias inolvidables por todos lados, turismo de naturaleza, religioso, aventura, cinegético, negocios, médico y mucho más, destinos que atraen millones de visitantes cada año y seguimos creciendo", agregó Benjamín Hernández.

