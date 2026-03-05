Más Información

Mérida, Yucatán.- Una registrada la mañana de este jueves en el fraccionamiento Encinos II, en Kanasín, dejó como saldo un hombre herido y una persona detenida.

Luego del ataque se implementó un operativo desplegado por la Policía Estatal Investigadora (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con vecinos de la calle 23-A por 2-C, las se escucharon alrededor de las seis de la mañana, lo que provocó alarma entre los habitantes de la zona.

Testigos señalaron que, al salir de sus viviendas, observaron a dos sujetos huir a bordo de un vehículo tras realizar varios disparos.

En la escarpa, frente a una vivienda, quedó tendido un joven de aproximadamente 32 años de edad, quien habría sido alcanzado por los proyectiles.

Un vecino relató que el hombre se encontraba de pie frente al domicilio cuando los agresores llegaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra él.

Elementos de seguridad revisan la zona de los hechos (05/03/2026). Foto: Especial
Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, lo trasladaron de emergencia a un hospital de Mérida, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

La SSP activó un operativo de búsqueda para la localización de los probables responsables, que incluyó el análisis de videovigilancia del C5i y de cámaras particulares en la zona, lo que permitió la, presuntamente relacionado con el hecho.

La corporación policiaca indicó que el caso podría estar vinculado a un conflicto personal previo, por lo que se mantiene coordinación con autoridades ministeriales y municipales de Kanasín para el seguimiento de las diligencias correspondientes.

