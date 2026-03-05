Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

Mérida, Yucatán. - La asociación Estudio 4 Alto Rendimiento reveló que en los últimos tres años en se presentaron más de 350 denuncias por , aunque esta cifra podría ser solo un aproximado pues la mayoría de los casos no se denuncian.

La agrupación también alertó que en Yucatán hay más de en condiciones de orfandad y abandono de sus familias.

Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reportó un aumento en las solicitudes de apoyo por parte de niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, principalmente de carácter sexual.

La directora del IMM, Yahayra Centeno Ceballos, indicó que al cierre del 2025 se brindó acompañamiento a aproximadamente 200 menores de edad, “sin embargo, tan sólo en enero de este año se registraron 240 nuevas denuncias de posible abuso sexual en menores de edad, principalmente niñas y adolescentes”.

Explicó que la atención a menores se ha convertido en una para la institución, aunque los procesos requieren la intervención de una persona adulta que funja como responsable o tutora, como docentes, abuelos u otros familiares.

“En los casos donde las menores no cuentan con una red de apoyo, se solicita la participación de otras dependencias para garantizar su protección”, puntualizó.

Centeno Ceballos manifestó que la mayoría de los expedientes que llegan al instituto están relacionados con violencia sexual y “las víctimas atendidas abarcan desde bebés de apenas unos meses de edad hasta adolescentes de 17 años”.

La funcionaria municipal lamentó que los procedimientos penales pueden prolongarse entre dos y tres años, incluso extenderse más allá de un periodo administrativo.

“Aunque el Instituto no interviene directamente en las decisiones del sistema judicial, desde el momento en que una víctima solicita apoyo queda formalmente representada en el ámbito legal”, afirmó.

