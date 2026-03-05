Culiacán, Sin a 5 de marzo. - El feminicidio de la activista Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, en un departamento del Infonavit Jabalíes de Mazatlán, no está relacionado con sus actividades de buscadora de personas desaparecidas, ni de tipo pasional, dijo la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que las investigaciones abiertas de este caso que los llevó a la detención del presunto homicida, José Manuel “N”, de 24 años de edad, permitieron acreditar que se trató de un acto de violencia de tipo personal.

La titular del órgano autónomo de justicia precisó que se tiene descartado que el móvil se haya derivado de su desempeño como activista de búsqueda, ya que se trató de una situación de tipo personal entre la víctima y el presunto agresor.

Recordó que el miércoles pasado, se celebró la audiencia inicial, ante una juez de control, la cual dictó prisión preventiva oficiosa al imputado, el cual, él y sus abogados, se reservaron el derecho a declarar, por lo que se difirió para el próximo lunes, la continuación de esta audiencia.

La tarde del martes pasado, se dio a conocer que el presunto feminicida de la joven activista de búsqueda, Rubí Patricia “N”, de 38 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado fin de semana, en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes de Mazatlán, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades dieron a conocer que personal de investigación y de la Unidad Especializada en Aprehensiones, ejecutó la orden de captura de José Manuel “N”, de 24 años de edad, considerado como el presunto responsable de la muerte de la activista.

El viernes pasado, la joven Rubí Patricia, miembro del colectivo de búsqueda de personas “Corazones Unidos por la Misma Causa”, fue encontrada muerta dentro de su casa, ubicada en un segundo piso del fraccionamiento Infonavit Jabalíes, de la ciudad de Mazatlán, esta presentaba lesiones producidas por arma punzocortante.

Derivado de las investigaciones abiertas y los actos de investigación y trabajos de inteligencia de la Fiscalía General del Estado, se logró identificar al presunto responsable, de nombre, José Manuel “N”, de 24 años de edad, al que se le ejecutó una orden de aprehensión girada por un juez.

