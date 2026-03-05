Pachuca.- Integrantes de la organización La Gran Asamblea de Damnificados de Tula rechazaron los señalamientos del director de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo, (CEEA) Juan Carlos Chávez, quien atribuyó la contaminación del río a las descargas de aguas residuales del municipio y no al Valle de México.

Los integrantes de esta organización lamentaron los señalamientos del funcionario, ya que consideraron que con este tipo de declaraciones se minimiza y se desvía la atención del origen estructural de la contaminación que se vive en esa región.

Señalaron que existe suficiente evidencia técnica, histórica y ambiental de que el río Tula recibe grandes volúmenes de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, las cuales son conducidas hacia esta entidad a través del drenaje profundo y del Túnel Emisor Oriente, infraestructura diseñada para desviar las aguas negras del Valle de México hacia esta región.

Bajo este contexto, lamentaron que responsabilizar a las descargas locales del deterioro ambiental que se vive en una docena de municipios de la zona sur implica minimizar un problema histórico y quitar responsabilidad a las autoridades de esas entidades y al gobierno federal.

La organización, integrada por damnificados de las inundaciones de septiembre de 2021, advirtió que no aceptará las declaraciones del funcionario, las cuales calificaron como irresponsables, ya que únicamente desvían la atención de la causa real del deterioro ambiental del río al pretender responsabilizar a las comunidades por una problemática histórica y estructural.

Incluso señalaron que también se deja fuera a las empresas que han generado un importante porcentaje de afectación, sin que hasta el momento se les haya fincado alguna responsabilidad.

Contaminación del río Tula (05/03/2026). Foto: Especial

Asimismo, expresaron su preocupación por las obras de conectores que se realizan, mediante las cuales se pretende conducir el agua hacia instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su reutilización, bajo el esquema de que la empresa asumirá los costos de aprovechamiento del recurso.

Estas obras, dijeron, generan dudas entre la población sobre posibles deficiencias en su construcción, falta de coordinación y eventuales vicios en su ejecución. Ante ello, exigieron transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas.

Apenas el lunes, el director de la Comisión Estatal del Agua afirmó que, contrario a lo que se había pensado durante mucho tiempo que la contaminación del río era generada por las descargas de aguas residuales del Valle de México, gran parte de esta contaminación tiene que ver con las descargas del sistema de drenaje del municipio.

Aseveró que los estudios técnicos determinan que en el tramo correspondiente a Tula existe una mayor contaminación que en el resto del río, debido a estas descargas que no cuentan con ningún tipo de tratamiento.

