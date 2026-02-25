Naucalpan, Méx.— En enero del próximo año iniciará la obra de saneamiento del Río Hondo, con una inversión proyectada de mil 500 millones de pesos bajo un esquema de asociación público-privada, manifestó Ricardo Gudiño Morales, titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas) de Naucalpan.

El funcionario recordó que el proyecto se realiza en coordinación con Países Bajos y cuenta con financiamiento de la firma holandesa Climate Fund Managers (CFM).

Detalló que la empresa fondeadora invierte 70 millones de pesos en la actualización de estudios y arranque del proyecto y luego entregó una carta compromiso de inversión por mil 500 millones de pesos para la ejecución de la obra.

El plan, hasta este momento, contempla la construcción de dos plantas tratadoras a lo largo del afluente y la ampliación de otras dos, así como colectores marginales. La obra tendrá una duración estimada de 18 meses.

El funcionario señaló que el objetivo central del Proyecto de Saneamiento del Río Hondo es evitar que las aguas residuales lleguen sin tratamiento al afluente y garantizar que, en caso de descarga, cumplan con la Norma Oficial Mexicana 001 en materia de calidad del agua, para reducir los niveles de contaminación y mejorar las condiciones ambientales del río.