La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para limitar las altas pensiones que reciben exfuncionarios públicos, en algunos casos muy superiores al salario de la titular del Ejecutivo, y que representan un abuso que afecta el erario.

En un video difundido en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de aprobarse esta propuesta, se generarán ahorros por cinco mil millones de pesos al año.

“El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50 por ciento de lo que gana la presidenta de la República, en sus pensiones. Es decir, que no ganen más de 70 mil pesos mensuales.

“¿En qué beneficia esto? Bueno, en primer lugar, en que haya justicia, pero además que va a haber un ahorro importantísimo, ni más ni menos que 5 mil millones de pesos anuales, que pueden servir para programas sociales”.

Detalló que la ruta de esta iniciativa será que se turne para su discusión a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, quienes tendrán que elaborar el dictamen que posteriormente pasará al pleno para su debida votación.

“Este tema, que es tan sentido para la población, se atenderá de cara a la nación con la mayor responsabilidad por parte de este órgano legislativo”, garantizó la senadora Castillo Juárez.

