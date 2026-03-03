La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 108 años de prisión en contra de Alejandra “N”, presuntamente conocida como “Candela”, por los delitos de secuestro en agravio de dos víctimas y delincuencia organizada.

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que “Candela” está vinculada con la agrupación criminal conocida como “Los Rojos”, dedicada a ilícitos de secuestro, con presencia mayoritaria en el estado de Morelos.

A Alejandra “N” también se le impuso una multa de 768 mil 40 pesos por los delitos de crimen organizado en las hipótesis de secuestro y contra la salud.

“El trabajo ministerial coordinado entre la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Federal del Estado de Durango, de la FECOR, permitió que se obtuviera dicha pena”, destacó en mensaje a medios.

Lara López resaltó la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

“La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso a favor de la población, a fin de continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz, cohesión social, así como la búsqueda constante de abatir la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, culminó su mensaje el vocero de la institución.

“Los Rojos” es un grupo criminal al que se le atribuyen asesinatos, secuestros y estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El cabeza de esta asociación era Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” o “El Señor de los Caballos”, quien operaba en Morelos y Guerrero y era considerado objetivo prioritario del Gobierno Federal y quien actualmente enfrenta una condena de 20 años por su responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada.

