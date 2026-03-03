Autoridades federales detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito del municipio de Iguala por el delito de delincuencia organizada y vinculado al caso Ayotzinapa.

De acuerdo a las investigaciones es señalado de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Los uniformados le aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, narcótico y teléfonos celulares.

Lee también Sheinbaum descarta investigaciones por lavado de dinero en remesas; autoridades no han encontrado irregularidades, indica

El Gabinete de Seguridad informó que los efectivos recabaron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala.

Durante la diligencia se detuvo a Mauro Antonio “N”, servidor público municipal, junto con las armas de fuego.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr