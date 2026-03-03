La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existen investigaciones que vinculen las remesas enviadas a México desde el extranjero con operaciones de lavado de dinero, luego de cuestionamientos sobre evaluaciones internacionales en materia financiera.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria afirmó que las autoridades mexicanas ya han realizado revisiones al respecto y no han encontrado irregularidades.

"No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada”, sostuvo.

Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha llevado a cabo las indagatorias correspondientes, mientras que el Banco de México analiza la información sobre el ingreso de recursos al país, sin detectar anomalías.

Sheinbaum añadió que México se encuentra en proceso de atender observaciones derivadas de una evaluación internacional en materia de combate al lavado de activos, la cual revisa periodos de administraciones anteriores, y aseguró que el gobierno trabaja para responder a cada uno de los señalamientos.

