Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

La presidenta aseguró que no existen investigaciones que vinculen las remesas enviadas a México desde el extranjero con operaciones de , luego de cuestionamientos sobre evaluaciones internacionales en materia financiera.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria afirmó que las ya han realizado revisiones al respecto y no han encontrado irregularidades.

"No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada”, sostuvo.

Explicó que la () ha llevado a cabo las indagatorias correspondientes, mientras que el Banco de México analiza la información sobre el ingreso de recursos al país, sin detectar anomalías.

Sheinbaum añadió que México se encuentra en proceso de atender observaciones derivadas de una evaluación internacional en materia de combate al lavado de activos, la cual revisa periodos de administraciones anteriores, y aseguró que el gobierno trabaja para responder a cada uno de los señalamientos.

