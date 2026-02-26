UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

Más Información

Con el fin de intercambiar que permitirá la detección y el análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas, la (UIF) de México y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, firmaron un Memorándum de Entendimiento.

Fue a través del área de Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) que tiene la oficina de recaudación de de Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en un comunicado que dicho se firmó el pasado 19 de febrero pasado, pero no detalló en dónde y quiénes participaron.

Destacó que a través de ese instrumento, se podrá establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua.

Con ello, aseguró, se fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, pero sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes.

Va a contribuir a fortalecer las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a , en particular al tráfico ilícito de armas, enfatizó.

Así, la SHCP por medio de su unidad antilavado, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ponderó.

Lo anterior, agregó, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero deque representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.

