UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

Más Información
La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG
Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta
México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede subir la recaudación, dice
Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT
Con el fin de intercambiar inteligencia financiera que permitirá la detección y el análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, firmaron un Memorándum de Entendimiento.
Fue a través del área de Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) que tiene la oficina de recaudación de impuestos de Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en un comunicado que dicho memorándum se firmó el pasado 19 de febrero pasado, pero no detalló en dónde y quiénes participaron.
Lee también Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025
Destacó que a través de ese instrumento, se podrá establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua.
Con ello, aseguró, se fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, pero sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes.
Va a contribuir a fortalecer las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas, enfatizó.
Lee también “Faltan mujeres contra el lavado de dinero”: Presidenta del Grupo Acción Financiera Internacional
Así, la SHCP por medio de su unidad antilavado, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ponderó.
Lo anterior, agregó, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Solo 4% de mujeres vive con igualdad jurídica plena; Banco Mundial alerta brechas en aplicación de leyes
ss/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]