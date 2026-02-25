El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, puso la violencia que se desató en México tras la muerte, a manos de fuerzas federales mexicanas, de Nemesio Oseguera Cervantess, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como ejemplo del poder que tienen hoy las organizaciones criminales y el desafío que representan para la región.

Rubio habló a puerta cerrada con los líderes del bloque de 15 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves antes de iniciar una serie de reuniones bilaterales en las que participarán, entre otros, los primeros ministros de San Cristóbal y Trinidad y Tobago.

Los líderes del bloque de 15 países están reunidos para debatir asuntos apremiantes en una región a la que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado con una encarnación del siglo XXI de la Doctrina Monroe, destinada a garantizar el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El gobierno republicano ha declarado un enfoque más cercano a casa, aun cuando en Washington hay cada vez más preocupación por la posibilidad de un ataque militar estadounidense contra Irán.

De acuerdo con una transcripción de su participación, publicada por el Departamento de Estado, Rubio subrayó que “la amenaza más urgente para la seguridad en la región” son “las organizaciones criminales transnacionales, muchas de las cuales cuentan con fondos y poder que rivalizan, si no superan, a los de muchos de los Estados-nación a los que amenazan”.

El secretario de Estado dijo que su país observa “con preocupación el nivel de armamento que poseen estos grupos. Reconocemos que muchos de ellos están comprando armas a Estados Unidos, y estamos comprometidos y seguimos trabajando muy duro con nuestras fuerzas del orden para poner fin a ello”.

Sin embargo, advirtió que se trata de un desafío creciente, que requerirá de una cooperación “más profunda” y un compromiso “más firme, porque estos grupos se están fortaleciendo”.

Fue entonces cuando se refirió al caso mexicano. “Les señalo algo que no ocurre en la cuenca del Caribe, pero que es indicativo de los desafíos a los que nos enfrentamos aquí, y es el papel que estos cárteles de la droga se han atribuido en México. No sé si han visto algunas de las imágenes de estos grupos después de que su líder fuera asesinado, pero están ahí fuera con equipo militar completo, armamento militar, transportes armados... Son muy peligrosos. Y es algo que debemos abordar de forma colectiva y conjunta”.

También habló de Venezuela, en medio de la preocupación que generó la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por tráfico de drogas.

Rubio reconoció que Venezuela necesitará elecciones libres, aunque no dio un plazo.

“Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo” los venezolanos “necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas”, declaró.

"Pero nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", afirmó.

Ante la preocupación regional, Rubio dijo: "Les diré esto, y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas. El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer”.

