Juez declara ilegal política de Trump que permite deportación rápida a terceros países; otro revés para el republicano

Policía cubana mata a tripulantes de una embarcación civil de EU; hay 6 personas heridas

Economía mexicana tuvo un modesto crecimiento en 2025: Hacienda; fue "debajo de lo que necesitamos", admite

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Detienen a tercer funcionario por muerte de dos niñas haitianas en albergue del DIF Estatal Oaxaca; investigan responsabilidades

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Sheinbaum afirma que no hay derrota si reforma electoral no se aprueba; estoy obligada a enviar lo que pidió la gente, dice

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

En primeros nueve meses hubo 574 mil 929 defunciones en México; enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas

Marina desmantela laboratorio clandestino en Durango; zona es controlada por "El Chapo Isidro"

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Luego de los hechos de violencia registrados en diversos puntos de México por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "", el habilitó un centro de llamadas para atender a sus ciudadanos que lo requieran.

A través de sus cuenta en X, el Departamento encabezado por Marco Rubio, indicó que dicho centro funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, "para ayudar a los estadounidenses".

Refrendó su compromiso para proteger a sus ciudadanos tanto en su territorio estadounidense como en el extranjero.

Apenas el viernes, la Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta para sus ciudadanos en México e indicó que "ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares".

