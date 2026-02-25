Luego de los hechos de violencia registrados en diversos puntos de México por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el Departamento de Estado de EU habilitó un centro de llamadas para atender a sus ciudadanos que lo requieran.

A través de sus cuenta en X, el Departamento encabezado por Marco Rubio, indicó que dicho centro funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, "para ayudar a los estadounidenses".

Refrendó su compromiso para proteger a sus ciudadanos tanto en su territorio estadounidense como en el extranjero.

Apenas el viernes, la Embajada de Estados Unidos en México levantó la alerta para sus ciudadanos en México e indicó que "ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares".

