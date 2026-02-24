Luego de los hechos de violencia registrados en el estado de Jalisco y otros puntos del país, tras al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la Embajada de Estados Unidos en México indicó que "ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares".

Lo anterior debido a que "el transporte público y los negocios continúan volviendo a sus operaciones normales luego de una operación policial que tuvo lugar el 22 de febrero" que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó en un comunicado.

Sin embargo, la embajada estadounidense refirió que el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y en Tijuana, Baja California, está sujeto a toque de queda nocturno.

Mientras que su personal en el estado de Jalisco y la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ha recibido instrucciones de permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

Respecto a los vuelos en Guadalajara, la representación diplomática afirmó que estos se han normalizado y que muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para hoy, 24 de febrero, en Puerto Vallarta.

No obstante, sugirió a los viajeros estadounidenses que "si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense".

Sobre la situación en carreteras, indicó que no hay reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas.

En Puerto Vallarta, Jalisco, los habitantes se encontraron una ciudad con señas de la violencia que se registró el domingo, con decenas de comercios, autos y camiones quemados. Foto: Héctor Colín / CUARTOSCURO.COM

Recomendaciones de la embajada de EU en México

Ante la situación en el país, la embajada y los consulados de Estados Unidos en México recomiendan las siguientes acciones:

Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y el horario de su vuelo.

Si necesita volver a reservar su vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe largas filas y calcule tiempo adicional.

Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Recordó que en caso de requerir asistencia pueden solicitarla a través de los teléfonos 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843, desde EU, y +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444, del Departamento de Estado – Asuntos Consulares.

La violencia tras la muerte de "El Mencho" alcanza a bienes y servicios en Jalisco. (22/02/26) Foto EFE

"Situación de seguridad se ha estabilizado", dice Embajada de México en EU

Por su lado, la Embajada de México en Estados Unidos indicó que "la situación de seguridad se ha estabilizado" tras los operativos en Jalisco.

"Las autoridades federales y estatales están procediendo a reabrir los corredores de tránsito y a restablecer los servicios públicos sin contratiempos.

"Las operaciones aéreas se han normalizado y las aerolíneas internacionales reanudaron sus vuelos hoy", destacó.

Agregó que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reabrió sus puertas al tráfico nacional, pero si se viaja a través de Jalisco, se mantienen algunas medidas de seguridad locales, mientras las autoridades restablecen las operaciones aeroportuarias a su máxima capacidad.

"Estamos trabajando con socios internacionales para garantizar la seguridad y la estabilidad en todos los centros de tránsito y destinos turísticos", destacó la Embajada mexicana a cargo de Estaban Moctezuma. *Con información de Eduardo Dina

