Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) ya operan con regularidad, alcanzando un 95% de sus operaciones activas.

Las aerolíneas nacionales e internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones.

Este martes 24 de febrero, el Aeropuerto de Guadalajara reporta un 96% de operaciones activas y el Aeropuerto de Puerto Vallarta un 95%.

Respecto a los vuelos cancelados, GAP detalló que en el Aeropuerto de Guadalajara se reportan 11 cancelaciones y 11 demoras programadas para este martes.

Mientras que en el Aeropuerto de Puerto Vallarta hay solo 4 cancelaciones programadas para este martes.

“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”, indicó GAP, en un comunicado.

Ambas terminales se mantienen como espacios seguros para pasajeros, colaboradores y usuarios, al contar con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN), que ha mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad en las instalaciones.

Los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia, garantizando la continuidad de los servicios aeroportuarios y la adecuada atención al pasajero, agregó GAP.

Volaris opera de forma regular

Por su parte, Volaris informó que, desde la tarde de ayer, todas sus operaciones en los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) se desarrollan de manera regular.

“Seguimos apoyando a los pasajeros cuyos itinerarios se vieron lamentablemente afectados para ofrecerles distintas soluciones y alternativas en la sección “Mis Viajes” en el sitio web volaris.com, o vía WhatsApp al +52 55 5898 8599, para quien prefiera atención personalizada”, indicó la aerolínea, en un comunicado.

Volaris agradeció la comprensión y paciencia de sus clientes ante esta situación externa y reiteró su compromiso de mantener una operación segura y confiable en todo momento.

