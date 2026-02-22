La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos, con base en sus protocolos internos.

Sin embargo, los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic continúan operando con normalidad.

“Existe una coordinación interinstitucional y de colaboración con las diversas instancias de seguridad para garantizar la seguridad de las operaciones y de todos los usuarios.

“Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus protocolos establecidos”, aseguró la AFAC, en un comunicado.

La autoridad agregó que continúa trabajando y mantiene comunicación constante con todas las autoridades para informar sobre la situación de los aeropuertos del país.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que opera con normalidad, pero recomendó a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” líder y fundador del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, lo que ocasionó bloqueos y disturbios en los estados del Bajío y Norte del país.

Aeroméxico cancela vuelos hacia Guadalajara

Debido a la violencia que México experimenta por la muerte de "El Mencho", la aerolínea Aeroméxico confirmó a través de sus redes sociales la cancelación de vuelos hacia Guadalajara.

De acuerdo con su comunicado, todos los vuelos de este domingo 22 de febrero con dirección a Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic fueron suspendidos.

Y para poder apoyar a las personas afectadas, Aeroméxico libero una política aplicable hasta el 25 de febrero.

¿Qué hago si canceleron mi vuelo?

Tras los disturbios en la zona occidental de la Republica Mexicana, diversas aerolíneas han cancelado vuelos con destino a Guadalajara, Manzanillo, Puerto Vallarta y Tepic.

Por eso Aeroméxico lanzó una política de reembolso con las siguientes especificaciones:

Ingresar a https://www.aeromexico.com/es-mx/avisos-para-pasajeros Solo pueden acceder a esta política las personas con vuelos para este 22 de febrero y a los destinos ya mencionados La fecha límite para realizar el cambio y el vuelos es el próximo miércoles 25 de febrero No se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre que se respete la misma ruta y la cabina originalmente pagada Se condonará el cargo por expedición de boleto Se permitirá el cambio de ruta sin cargo; sin embargo, si existe diferencia entre la tarifa del boleto original y el nuevo, el pasajero deberá cubrirla al momento de realizar la modificación Si el viaje reprogramado se realiza después del periodo de viaje permitido, pero el cambio se efectúa dentro de las fechas de vigencia establecidas, no se aplicará cargo por cambio, aunque sí podrá generarse una diferencia de tarifa

También Aeroméxico hace hincapié en que ningún otro gasto como hotel, comidas o transporte terrestre es su responsabilidad.

Por su parte, al ser cancelaciones no controlables, Viva le ofrece a sus pasajeros la opción de cambio de fecha de vuelo sin costo; reembolso del 100% a su forma de pago original (tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria); o reembolso al 125% en Viva Cash (certificado electrónico).

A los pasajeros cuyo vuelo no presente afectación, pero decidan no volar a partir de mañana, se les ofrece cambio de fecha sin costo para volar del 22 de febrero de 2026 y hasta 30 días naturales posteriores a la misma ruta o reembolso en Viva Cash al 100%.

“Nuestro compromiso es con la seguridad total y el bienestar de nuestros pasajeros, tripulación y personal que trabaja con nosotros.

“Estas medidas nos permiten asegurarnos de que quienes vuelan con nosotros puedan hacerlo con tranquilidad, y con el servicio que merecen”, indicó Viva, en un comunicado.

En el caso de Volaris, la aerolínea informó en la red social X que las vías de comunicación en Guadalajara y Puerto Vallarta se encuentran afectadas por lo que es posible que se presenten afectaciones en algunos vuelos.

Sin embargo, la aerolínea se encuentra trabajando para que todos sus clientes lleguen a su destino de manera segura y con el menor impacto posible.

