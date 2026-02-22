El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida refirió que ante los acontecimientos registrados en Jalisco y Michoacán derivados de un operativo de fuerzas del orden, instruyó a la Policía Municipal de Toluca a mantenerse en alerta preventiva y en coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

“Nuestra prioridad es clara: proteger a las familias toluqueñas, preservar el orden y anticiparnos a cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad de la ciudad. Por ello, se refuerza la vigilancia estratégica, el monitoreo continuo y la supervisión operativa en puntos clave”, refirió en sus redes sociales.

Y agregó “En Toluca actuamos con responsabilidad y serenidad: la seguridad se cuida con presencia, inteligencia y respuesta oportuna”.

