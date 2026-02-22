Más Información
Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN
El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida refirió que ante los acontecimientos registrados en Jalisco y Michoacán derivados de un operativo de fuerzas del orden, instruyó a la Policía Municipal de Toluca a mantenerse en alerta preventiva y en coordinación permanente con autoridades estatales y federales.
“Nuestra prioridad es clara: proteger a las familias toluqueñas, preservar el orden y anticiparnos a cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad de la ciudad. Por ello, se refuerza la vigilancia estratégica, el monitoreo continuo y la supervisión operativa en puntos clave”, refirió en sus redes sociales.
Y agregó “En Toluca actuamos con responsabilidad y serenidad: la seguridad se cuida con presencia, inteligencia y respuesta oportuna”.
