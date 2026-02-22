La mañana de este domingo 22 de febrero se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos del país, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

De acuerdo con reportes preliminares, los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el paso y afectaciones a la circulación en carreteras.

Aguascalientes

Dos tráileres fueron incendiados en forma simultánea para el bloqueo de la carretera federal 45, en la zona sur y norte de Aguascalientes, en los límites con Jalisco y a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que con apoyo de bomberos, se controló el incendio de la cabina de un tractocamión en la vía del municipio de San Francisco de los Romo, sin que se registraran personas lesionadas.

Elementos de la Policía Estatal acudieron a la carretera 45 Sur, a la altura de El Alteño, donde se localizó un tráiler atravesado. Dijo que la unidad fue removida, la situación quedó controlada y no se reportan mayores afectaciones.

Martínez Romo señaló que elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales, realizan operativos de vigilancia permanente en carreteras estatales y federales, a fin de detectar y atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

Precisó que a través del Mando Coordinado, se mantiene un operativo permanente para prevenir cualquier hecho que ponga en riesgo a la ciudadanía.

En un comunicado, indicó que Gobierno del Estado reitera que en Aguascalientes prevalece la calma y que se continuará con el reforzamiento del blindaje carretero y los operativos de seguridad para garantizar la paz y la integridad de las familias aguascalentenses.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

Veracruz

Quema de camiones y bloqueos carreteros se registraron la mañana de hoy en el norte de Veracruz.

En al menos dos puntos carreteros del municipio de Álamo, unidades pesadas fueron quemadas y atravesadas por hombres armados.

Los reportes ciudadanos y policiales señalan quemas y bloqueo en la carretera federal Alazan-Canoas, a la altura de la comunidad de municipio de Potrero del Llano y en la carretera Alamo-Tihuatlán.

Ciudadanos de esa región hicieron un llamado en redes sociales a no salir a carreteras para evitar incidentes; en tanto, fuerzas policiales, federales y castrenses se movilizaron a distintos puntos.

El Cartel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder fue abatido en Jalisco, tiene amplia influencia en territorio veracruzano.

Bloqueos carreteros y quema de vehículos. Foto: Especial

Nayarit

Ante los bloqueos registrados en Jalisco, el gobierno de Nayarit reforzó la vigilancia en las carreteras del estado, sin embargo se ha reportado el incendio de algunos vehículos para obstruir algunas avenidas en los municipios de Tepic y Xalisco.

“Se están blindando todas las fronteras del estado con el fin de preservar el orden y proteger a las familias nayaritas. Les pido no salir de sus hogares ni acudir a centros de concentración, y ante cualquier emergencia llamar al 911”, señaló a través de redes sociales, el gobernador Miguel Ángel Navarro.

Además, Héctor Santana, el alcalde de Bahía de Banderas, municipio de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, hizo un llamado a la población a no salir de sus casa y viajar a Puerto Vallarta de no ser necesario.

“Si no es estrictamente necesario salir, permanezcan en casa. Eviten trasladarse por carretera hasta que la situación se normalice. Infórmense únicamente por canales oficiales y no compartan rumores”, señaló.

Bloqueos carreteros y quema de vehículos. Foto: Especial

Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas han reforzado con despliegues de las fuerzas de seguridad para blindar las carreteras que colindan con el estado de Jalisco, principalmente en tres municipios, derivado de la alerta que se activó por los bloqueos carreteros y quema de vehículos cometidos por el crimen organizado en aquella entidad.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, dijo a EL UNIVERSAL que tras tener conocimiento de esta alerta, en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, principalmente en los puntos que han recibido reportes de bloqueos activos que tienen cercanía con el territorio zacatecano como en los municipios de Tepetongo, Momax y Moyahua, los cuales colindan con los municipios jaliscienses de Huejúcar, Colotlán y Mezquital del Oro, respectivamente.

Dijo que las diferentes corporaciones de seguridad se desplegaron de manera preventiva para reforzar la seguridad de la población zacatecana que vive o transita en esas zonas y exhortó a la ciudadanía que evite transitar esas zonas y se mantenga informada por los canales de información oficial.

De manera extraoficial se ha mencionado que también de manera preventiva se ha reforzado la seguridad de los centros penitenciarios en la entidad.

Con información de Irma Mejía, Raúl Torres, Xóchitl Álvarez, Édgar Ávila Pérez...

