Un grupo criminal al servicio del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG) ingresó en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), del municipio de Buenavista, Michoacán, y perpetraron un ataque armado y con explosivos en contra de la población.

El comando irrumpió con varios vehículos blindados y algunos tipo monstruos, cerca de la medianoche de este sábado y consumó su ofensiva por al menos una hora y media, sin que hasta el momento se conozca el saldo.

Además del ataque armado, los criminales lanzaron explosivos y colocaron varios más, terrestres, en los accesos y en las principales avenidas.

A pesar de que hay una base del Ejército Mexicano en la Jefatura de Tenencia, los militares no combatieron al grupo delictivo que las fuentes de seguridad locales estiman estaba conformado por al menos un centenar de hombres armados.

Ante la inacción militar, los habitantes hicieron frente al comando, para frenar el ataque armado y con explosivos.

Algunos pobladores grabaron los momentos de la ofensiva y también los artefactos explosivos terrestres que colocó ese bloque criminal integrado por Los Viagras, Cártel Jalisco Nueva Generación y Blancos de Troya.

Esa alianza está relacionada con el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 20 de octubre.