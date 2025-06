La Ruana.— Casi 10 horas duró el ataque armado del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG) en contra de los habitantes de la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana). Los pobladores denunciaron que en ese tiempo el Ejército ni se asomó, a pesar de tener base a tres cuadras.

Habitantes de esa localidad del municipio de Buenavista, Michoacán, narraron que los primeros vehículos con gente fuertemente armada de ese bloque criminal irrumpieron cerca de las 8 de la noche del martes.

Los hombres comenzaron a disparar con armas largas y fusiles de francotirador Barrett calibre 50 a las casas de uno de los accesos a la comunidad. “Se habla de que eran cerca de 100 hombres armados en varias camionetas, tres monstruos y otras blindadas”, relata Rogelio, padre de familia y comerciante de limón.

Cuenta que esa fue “una noche de tragedias, cuando se divisó un primer carro monstruo [con blindaje artesanal] que empezó a tirarle a la casa por muchas horas, y jamás hubo apoyo del gobierno para la población, porque nunca llegó una patrulla, ni nada”.

Rogelio tiene muy claro el momento en el que la gente corría de un lado a otro para resguardarse de la lluvia de balas y explosivos durante el embate criminal.

El padre de familia lamenta que muchas de las viviendas atacadas no estaban construidas con concreto, sino con láminas “y era una lluvia de balas. Yo lo que hice fue agarrar a mi niña y la puse debajo de la cama y la abracé para cubrirla”. Dice que su mayor temor era que su bebé o su esposa fueran alcanzados por alguna bala o explosivo.

Rogelio platica paso a paso lo que vivieron, mientras contempla con asombro y tristeza una de las viviendas siniestradas por esa ofensiva criminal que duró toda la noche y en la que señala, “no hubo un solo minuto de descanso”. Tres vehículos calcinados, paredes perforadas por los proyectiles de grueso calibre, puertas y ventanas destrozadas, pisos deshechos y una construcción en ruinas, es la escena del asalto que consumaron los criminales.

En medio de la casa en ruinas y mientras husmea, Enrique, un niño de 13 años, describe el terror que vivió junto con sus hermanos durante el interminable ataque.

“Se escuchaba una gritadera por donde sea, los niños chiquitos estaban llorando. No hallamos que hacer, nos metimos abajo de la cama, había una balacera. Se escuchaban los putazos, los drones, la gente gritaba; no sabía para dónde correr y ya se acabaron los balazos como a las 6 de la mañana, clareando fue cuando se calmó todo”, narra el menor.

En este contexto, los pobladores denunciaron la inacción de los elementos del Ejército, que a pesar de que cuenta con una base militar en la jefatura de la tenencia, no atendió los llamados de auxilio que hizo la comunidad.

La base militar está a tan sólo tres cuadras de donde se produjo uno de los múltiples ataques. Pobladores aseguraron que los soldados sólo utilizan el sitio para resguardarse del sol, que provoca temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

“Había señoras que venían de la tienda y corrían con los niños, porque los ataques eran ya adentro del pueblo y el Ejército no intervino. Los militares jamás salieron. No les bastaron casi 10 horas de ataques, porque no hicieron nada”, reclama Rogelio.

Los militares a cargo dijeron a los habitantes que no tenían autorización de José Francisco Terán Valle, comandante de la 43 Zona Militar, para frenar a ese bloque criminal, por lo que no podían hacer nada sin la autorización de su superior.

Los pobladores señalaron que Terán Valle es un militar que es señalado de permitir la operatividad y movilidad de los grupos delictivos y cárteles en esa zona de la Tierra Caliente de Michoacán, como ocurrió recientemente en localidades rurales de Apatzingán.

Durante el recorrido que hizo EL UNIVERSAL por esa tenencia de la Tierra Caliente, los propietarios de los comercios también expresaron su temor.

Incluso, propietarios de otras viviendas dañadas por los ataques a tiros y con explosivos pidieron que no fueran grabadas las afectaciones, por temor a represalias del crimen organizado que intenta apoderarse de esa y otras localidades del territorio de Michoacán.