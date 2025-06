Rebelión latina en LA; Trump manda al Ejército

La ciudad de Los Ángeles, donde habitan más de 1.2 millones de mexicanos, cumple tres días de protestas, disturbios y enfrentamientos entre la comunidad hispana y mexicana y las fuerzas federales del gobierno de Estados Unidos, como resultado de un “levantamiento latino” en contra de las redadas indiscriminadas que realizó la policía migratoria del ICE para detener y deportar a migrantes indocumentados en la ciudad angelina.

Las banderas mexicanas han ondeado en las calles de LA abanderando la protesta contra las acciones migratorias del presidente Donald Trump, que ha ordenado a sus policías de Migración entrar a todas las ciudades “santuario” y detener de manera arbitraria y sin distingo a todos aquellos migrantes que viven en esas ciudades. La violencia estalló en la ciudad californiana en forma de migrantes encapuchados que atacaron y enfrentaron a las autoridades migratorias y exigieron detener el trato agresivo y discriminatorio contra los latinos en Los Ángeles.

Como respuesta a la primera sublevación de latinos por sus redades migratorias, Trump anunció el envío de más de 2 mil soldados de la Guardia Nacional a la ciudad de Los Ángeles para controlar los disturbios y acusó al gobernador Gavin Newson (a quien llamó despectivamente Newscum) y a la alcaldesa angelina, Karen Bass, de “no hacer su trabajo” al referirse a la decisión de los dos gobernantes demócratas de California de no participar con sus policías y fuerza pública en las redadas antiinmigrantes del gobierno federal.

Y en medio de la tensión social y política que se vive en la segunda ciudad de los Estados Unidos, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se metió al tema al defender a los migrantes mexicanos y condenar la aplicación de redadas violentas en su contra. “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición, y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación", dijo la presidenta mexicana desde Puebla.

Se refirió a los 35 migrantes de origen mexicano que fueron detenidos y deportados en las redadas del ICE en la ciudad californiana: “No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos, tienen toda la solidaridad de su Gobierno, desde hace dos días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular, para que estuvieran en contacto”, informó.

Mientras la mandataria mexicana condenaba las redadas y la violencia, ayer se produjeron nuevos enfrentamientos entre los grupos de migrantes sublevados y los militares de la Guardia Nacional estadounidense, que fueron enfrentados con piedras, palos y trozos de cemento para bloquear el paso de los vehículos del ICE en Paramount, comunidad latina de LA. También en el Centro de Detención de la ciudad angelina se produjeron enfrentamientos y los militares repelieron los embates de los grupos latinos con gas lacrimógeno, explosivos de aturdimiento y bolas de pimienta.

La llegada de las fuerzas militares para contener las protestas latinas fue convocada por el presidente Trump sin consultar al gobernador Gavin Newson, que calificó el hecho como una “completa sobrerreacción” del presidente “para crear un espectáculo de fuerza”. Desde 1965, hace 60 años, un presidente de Estados Unidos no activaba a la Guardia Nacional en un estado sin el permiso de un gobernador; el último en hacerlo fue Lyndon B. Johnson, quien mandó a los militares a la ciudad de Alabama para proteger una marcha de la comunidad afroamericana por los derechos civiles.

Al mismo tiempo que la presidenta de México defendía a los migrantes mexicanos y condenaba la violencia, tanto del gobierno estadounidense como de los manifestantes, el discurso de Trump acusó ayer a la “izquierda radical” de estar detrás de las protestas y disturbios organizados en Los Ángeles, sugiriendo intervención política detrás de la salida de grupos defensores de migrantes que, con el rostro cubierto y llamando a la “resistencia” han enfrentado a las fuerzas federales.

“Estas protestas de la izquierda radical, por instigadores y a menudo alborotadores pagados, no serán toleradas. Además, a partir de ahora, no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. ¿Qué tiene que ocultar esta gente y por qué? Una vez más, ¡gracias a la Guardia Nacional por un trabajo bien hecho!”, publicó el presidente Trump en sus redes sociales.

Habrá que ver a qué se refiere el presidente Trump cuando habla de la “izquierda radical” como instigadora de las protestas migrantes en Los Angeles y si alude a partidos o movimientos de su propio país, en tanto que informes del ICE aseguran que detrás de las movilizaciones de migrantes aparecen “mafias cubanas, venezolanas y mexicanas” que operan en territorio estadunidense.

Por lo pronto, lo que está claro es que mientras la doctora condena la violencia fuera del país, aquí mismo tuvo por 24 días a los maestros de la CNTE a los que su gobierno les permitió todo tipo de violencia contra los capitalinos y contra instalaciones públicas y privadas. Y aunque ya empezaron a retirar su plantón, los maestros amenazan con seguir “a donde vaya” a la presidenta. ¿Con qué autoridad cuestiona la presidenta de México la violencia en otro país cuando a los mexicanos los asfixia esa misma violencia de manera cotidiana?

NOTAS INDISCRETAS… El sábado pasado, en el Centro de Congresos de Querétaro, arrancó la sucesión por la gubernatura de ese estado que se renueva en 2027. Porque en ese lugar, lo que se anunció como un “Informe de Labores” del senador panista Agustín Dorantes Lambarri terminó siendo claramente un discurso de “destape” del legislador queretano que, entre comentarios sobre su labor legislativa, se declaró “listo para lo que venga”, repitiendo esa frase en varias ocasiones y hablando de su proyecto para ayudar a las familias queretanas. Y si el discurso fue claramente una proclama para el proyecto político inmediato del joven senador Dorantes Lambarri, la presencia de la plana mayor del PAN y del gobernador Mauricio Kuri, a quien el senador se refirió en varias ocasiones como su “jefe y amigo”, dejó muy claro que el mandatario panista impulsa y apoya la aspiración del que fuera su secretario de Desarrollo Social. Al salón de Congresos llegaron no sólo cientos de panistas que abarrotaron el lugar con porras y batucadas, sino grandes figuras de Acción Nacional como Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Miguel Márquez, Martín Orozco, Roberto Gil Zuarth, además de políticos de otros partidos como el diputado Eruviel Ávila, del PVEM, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, además de la exdirigente nacional de Morena y actual senadora Yeidckol Polenvsky. Es decir, que entre panistas de la cúpula y sus amigos de otros partidos, el senador Agustín Dorantes se sintió con todo el apoyo para gritar, en varias ocasiones en su discurso, que “estamos listos para lo que venga”. Y lo que viene, sin duda, es la elección de gobernador en 2027 para la cual el PAN sin duda se prepara con mucha anticipación para dar la batalla a Morena y evitar que le quiten el que hoy representa, junto con Guanajuato, su principal bastión a nivel nacional… El atentado contra un precandidato presidencial como Miguel Uribe Turbay en Bogotá, habla de la peligrosa radicalización que vive Colombia y deja muy mal parado al gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, culpó por el clima de violencia política en su país. Lo más grave para Petro y para la izquierda que hoy gobierna Colombia, además del regreso de la violencia política que afectó a ese país en los años 80 y 90, es que hasta ayer se reportaba una milagrosa recuperación del aspirante presidencial, luego de una complicada cirugía a la que fue sometido. Aunque el pronóstico es reservado y la gravedad del hecho mereció hasta la reacción del Departamento de Estado, si Miguel Uribe logra sobrevivir al brutal atentado la izquierda de Petro tendrá ahora a un poderoso rival para las elecciones presidenciales de 2026… Arrancamos con Escalera Doble. La semana promete.