Si viajas a Monterrey para vivir el ambiente del Mundial 2026, hazle caso a nuestras propuestas de lugares, algunos con alma futbolera y otros para gozar de la ciudad.

FIFA Fan Festival

Con acceso gratuito, sin registro previo. Llega con anticipación.

Entradas a zonas premium desde 850 pesos.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026

Se presentan Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias, El Gran Silencio, la Sonora Dinamita, Caballo Dorado, El Malilla y otros.

Tiene pantallas gigantes para ver los partidos, área de comida y bebidas y zonas interactivas.

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Su sede: Parque Fundidora.

Pabellón de Cultura y Tradición de Nuevo León

En el Parque del Agua. Es el nuevo pulmón verde de la ciudad.

Foto: Gobierno de Nuevo León

Durante el Mundial 2026 presenta conciertos, danza, exposiciones y otros eventos culturales. El pasado 11 de junio fue escenario para un concierto, tributo a Celso Piña.

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‘Balones con Arte Regio’

Son 39 esferas gigantes intervenidas por 73 artistas locales, inspiradas en la identidad del estado y en el futbol. En la zona del Multimodal.

Corredor FIFA Monterrey

Es una ruta peatonal de ocho kilómetros que une el Parque Fundidora, el Paseo de Santa Lucía y la Macroplaza con el Estadio Monterrey (Estadio BBVA) en el municipio de Guadalupe.

Incluye andadores seguros, puntos turísticos y áreas recreativas, incluido el FIFA Fan Fest. También se organizarán eventos alusivos al Mundial 2026 no oficiales.

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‘La Cancha’

Exposición fotográfica en el Centro de las Artes en el Parque Fundidora. El cineasta y fotógrafo, Santiago Abreu exhibe su mirada sobre los símbolos de las canchas de futbol en México. Entrada libre.

Foto: Conarte

‘El mundo mira un balón: historia, pasión e impacto global’

Exposición en el Museo de Historia Mexicana sobre el fenómeno del futbol y su influencia en el mundo. En el complejo 3 Museos.

‘Futbol y Ciencia: Datos en Juego’

Es la nueva exposición del Museo del Acero Horno 3. Muestra los uniformes de famosos jugadores y otros artículos, pero, sobre todo, explica las jugadas y goles históricos a través de las ciencias y cómo han evolucionado las prendas gracias a la tecnología.

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Foto: Secretaría de Turismo de Monterrey

Cava 11+Once

Es el lobby bar del hotel Crown Plaza Monterrey. Su gran atractivo es la megapantalla de 62 metros cuadrados para ver a gusto los partidos con alitas, cervezas de barril, cocteles de autor y sin multitudes.

Foto: Crown Plaza Monterrey

Toca Social

Es un espacio dedicado al futbol que combina actividades inmersivas y platillos y bebidas “inspirados en las mejores selecciones del mundo”. En Galerías Valle Oriente, avenida Fundadores.

Foto: Toca Social MX

Territorio Tigres

El nuevo restaurante del Club Tigres de casual food, con pantallas, zonas interactivas, memorabilia, photo opportunities y merch. En Galerías Monterrey.

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UNO by Real Madrid

Está nuevecito. El restaurante tiene áreas temáticas, simulador de palco VIP, minicancha, etcétera.

Otros bares para ver partidos: Coltons, Mercado Barrio Antiguo, SkyGamers Sport Bar Pabellon M, Cachirules Sports Bar & Kitchen, Tabernabeau Sports Bar.

Mezcal Fest

En Casa Vecchia, 19 y 20 de junio, justo el día del partido número mil en la historia de los mundiales, cuando Japón enfrente a Túnez en el Estadio Monterrey.

Foto: Casa Vecchia Eventos

En esta casona histórica del centro se reúnen más de 30 casas mezcaleras de varias regiones del país.

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Tendrá degustaciones ilimitadas y catas exclusivas. El plan incluye la transmisión de los partidos, comida, DJs y música en vivo.

Entradas: mezcalfestmty.com

¿Una carnita asada o qué?

Si de cortes hablamos, Monterrey es “la capital de la carne asada”. Aquí, algunos de los mejores asadores:

Foto: Holsteins

Holsteins, entre los ‘101 World’s Best Steak Restaurants’. Hace arte en las brasas. Entre sus opciones hay Wagyu japonés, Wagyu australiano y KOBE. Es una experiencia que solo se comparte con tus personas favoritas. Para bolsillos muy despreocupados.

Otros más: La Nacional, Los Legendarios, Cara de Vaca, El Gaucho, La Torrada, Colmillo, Gallo 71, Animal, Brutal Kitchen, Mirador y Copper Steakhouse.

Barrio Antiguo

Morelos es su calle principal. Sus casonas con fachadas coloridas están ocupadas por bares, restaurantes, cafés y galerías. Tiene buena vida nocturna.

Foto: Sectur Nuevo León

La Milarca

Es un museo dedicado a la paleontología e historia. El coleccionista Mauricio Fernández Garza mandó construir una réplica de su casa para exhibir sus fósiles, minerales, obras de arte, antigüedades, cartografía y más. En San Pedro Garza.

Foto: Gobierno de Nuevo León

Punto Blanco

Es una interesante estructura de hormigón, creada para la reflexión, meditación y silencio, obra del arquitecto Alberto Kalach en el Tec de Monterrey. Tiene un observatorio al Cerro de la Silla.

De lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas. Lleva identificación para registrarte.

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¿Un cafecito?

En Aphotecaria (Barrio Antiguo), Moneé Bakery y Jardín Sucre (ambos en San Pedro Garza). Este es el favorito del futbolista André-Pierre Gignac.

Pangea

Cocina contemporánea del chef Guillermo González Beristáin. Es uno de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Con una estrella Michelin. En San Pedro Garza.

Sky Bar

El rooftop más alto de la ciudad está en el piso 58 de la Torre Safi, dentro del hotel Safi Metropolitan. Es un exclusivo bar de mixología de autor. En San Pedro Garza.

Foto: Grupo Costeño

Matacanes

En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey está uno de los cañones más bonitos del país. Tu misión: dos descensos a rappel (de 27 y 15 metros de altura), 25 saltos a pozas de color turquesa, nadar en cuevas y deslizarte en toboganes naturales. La mejor temporada es de mayo a agosto, cuando hace calor. geoaventura.com

Foto: Marcos Ferro. Sectur Nuevo León

Péndulo en la Cueva de la Virgen

Uno de los columpios más extremos de México se encuentra en una ventana natural a 100 metros de altura. En el Parque La Huasteca.

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