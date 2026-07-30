[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado después del mediodía, para este jueves 30 de julio en la Ciudad de México.
Se esperan condiciones para chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo, en la mayor parte de la capital, sobre todo entre las 16:00 y las 21:00 horas.
Lee también Temporada de lluvias en CDMX: ¿Qué significan los colores de la alerta meteorológica?; mantente informado
Los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Pensión ISSSTE 2026: ¿cuándo depositan el pago de agosto?; consulta la fecha oficial
Mundo
Hamas avanza hacia un acuerdo para su desarme, según fuente diplomática; aún prevén incluir enmiendas a propuesta
Estados
Hallan sin vida a presidenta del DIF de Madera, Chihuahua; Fiscalía investiga las causas del fallecimiento
Mundo
Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi, los más apoyados en sondeo de candidatos a la ONU; habrá segunda votación informal
Sexualidad
¿Mi novia puede quedar embarazada si nos echamos un segundo round sin protección?
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Sargazo, “narcopartido” y adiós a las escuelas militarizadas en los temas de HOY
Historias
Waymas apuesta por un ritual de transformación antes de lanzar nuevos proyectos
Al día
¿Adiós a los franeleros? Tlalnepantla mantiene operativos permanentes en calles y avenidas