Ante la llegada de la temporada de lluvias en CDMX, las precipitaciones han provocado inundaciones y afectaciones viales en distintas alcaldías, ante tales estragos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) es la encargada de prevenir riesgos, reducir peligros de desastres, emitir alertas por el clima o sismos y atender emergencias para cuidar a la población.

En ese sentido, este 23 de julio la dependencia emitió una alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la noche del jueves en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Ante cada color, se emiten recomendaciones generales para la población como retirar objetos de cornisas que se puedan caer y no subir a andamios ni azoteas. Debido a ello los colores de las alertas meteorológicas han generado dudas entre los capitalinos, así que a continuación te diremos qué significado tienen.

Leer también Mr doctor entrevista a mamá de Dafne, menor que murió en academia militar; “ahogaron y torturaron a mi hija de 13 años”

⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la noche del jueves 23/07/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/VOHsIa2wL2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 24, 2026

¿Qué significan los colores de alerta meteorológica?

De acuerdo con SGIRPC CDMX las alertas meteorológicas por lluvias se clasifican de la siguiente manera:





Verde: Menos de 15 milímetros de lluvia. condiciones promedio

Menos de 15 milímetros de lluvia. condiciones promedio Amarillo: Entre 15 y 29 milímetros de lluvia. Ante esta alerta se informa la presencia de lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y daños asociados a otras circunstancias

Entre 15 y 29 milímetros de lluvia. Ante esta alerta se informa la presencia de que pueden generar encharcamientos y daños asociados a otras circunstancias Naranja: De 30 a 49 milímetros de lluvia. Pueden producir daños en estructuras frágiles

De 30 a 49 milímetros de lluvia. Pueden producir daños en estructuras frágiles Rojo: De 50 a 70 milímetros de lluvia. Además de encharcamientos y corrientes de agua, se pueden registrar deslaves en laderas y caída de árboles.

De 50 a 70 milímetros de lluvia. Además de y corrientes de agua, se pueden registrar en laderas y caída de árboles. Púrpura: Más de 70 milímetros. En este caso, ante alerta de inundación o deslave, se pide evacuar.

Leer también Influencer Arturo Islas organiza marcha en Saltillo para exigir justicia para Rocky; “ya estamos hartos de que no pase nada”

[Publicidad]

Descubre el significado en los colores de la alerta por lluvia. Foto: Gobierno de la CDMX

También te interesará:

Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

[Publicidad]

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs