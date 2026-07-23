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Ante la llegada de la temporada de lluvias en CDMX, las precipitaciones han provocado inundaciones y afectaciones viales en distintas alcaldías, ante tales estragos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) es la encargada de prevenir riesgos, reducir peligros de desastres, emitir alertas por el clima o sismos y atender emergencias para cuidar a la población.
En ese sentido, este 23 de julio la dependencia emitió una alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la noche del jueves en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.
Ante cada color, se emiten recomendaciones generales para la población como retirar objetos de cornisas que se puedan caer y no subir a andamios ni azoteas. Debido a ello los colores de las alertas meteorológicas han generado dudas entre los capitalinos, así que a continuación te diremos qué significado tienen.
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¿Qué significan los colores de alerta meteorológica?
De acuerdo con SGIRPC CDMX las alertas meteorológicas por lluvias se clasifican de la siguiente manera:
- Verde: Menos de 15 milímetros de lluvia. condiciones promedio
- Amarillo: Entre 15 y 29 milímetros de lluvia. Ante esta alerta se informa la presencia de lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y daños asociados a otras circunstancias
- Naranja: De 30 a 49 milímetros de lluvia. Pueden producir daños en estructuras frágiles
- Rojo: De 50 a 70 milímetros de lluvia. Además de encharcamientos y corrientes de agua, se pueden registrar deslaves en laderas y caída de árboles.
- Púrpura: Más de 70 milímetros. En este caso, ante alerta de inundación o deslave, se pide evacuar.
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