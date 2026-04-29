México, en pocos meses se convertirá en el único país del mundo en organizar 3 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

Y, más allá de los estadios, Civitatis, plataforma web especializada en tours y expediciones a nivel global en español, lanzó una página con una guía de experiencias en las 16 sedes del Mundial 2026, inlcuidas Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Durante el Tianguis Turístico 2026, entrevistamos a Juan Rosello, Country Manager para México de Civitatis, quien nos explicó en qué consiste esta nueva herramienta para quienes viajen al Mundial.

¿Qué tipo de experiencias ofrece Civitatis en las sedes del Mundial 2026?

Rosello indica que “si bien la página va relacionada con lo deportivo, no necesariamente ofrece actividades deportivas”, pues una de las intenciones de Civitatis es “no tener experiencias que sean ‘one time’ (de única ocasión)”.

Foto: Civitatis

Aunque el sitio se creó para el Mundial 2026, las actividades están disponibles todo el año.

Tomando en cuenta las 16 ciudades de México, Canadá y Estados Unidos en donde se jugarán partidos, se desarrollaron 2 versiones de la página:

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“La primera es por país. Acompañamos al equipo (a cada selección nacional) y, según las sedes donde van a jugar, mostramos las actividades.

"La otra versión reúne todas las actividades en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, independientemente del equipo que juegue”.

En CDMX, Juan Rosello destaca el tour guiado a la zona arqueológica de Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco; paseos en trajinera o kayak al amanecer en Xochimilco; visitas al barrio histórico de Coyoacán y el Museo Frida Kahlo e incluso rappel en el Cerro de la Estrella con entrada al Museo del Fuego Nuevo.

Foto: Civitatis

Quienes visiten Guadalajara, el menú de experiencias incluye un tour por las cantinas más tradicionales de los barrios de Mexicaltzingo y De Las 9 Esquinas (como Morelia’s, La Occidental y La Fuente); excursión al pueblo mágico de Tequila a bordo del tren Tequila Express; visita a las aguas termales de San Juan Cosalá, a orillas del Lago de Chapala; o dar un paseo por la ciudad en autobús con forma de guitarra, con cena amenizada por mariachis.

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Aunque México no jugará ningún partido del Mundial 2026 en Monterrey, Juan Rosello recomienda visitar la ‘ciudad de las montañas’ para vivir un tour nocturno guiado que incluye visita al Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, la Macroplaza y el Barrio Antiguo; una cata guiada por 3 cervecerías artesanales (Metapatio, Almacén 42 y Cuadro Coyote); o experiencias en 2 maravillas naturales de Nuevo León: recorrido en las Grutas de García y rappel en el Cerro del Topo Chico.

Foto: Civitatis

“Un Mundial no es solo la emoción que se vive durante 90 minutos, sino todo lo que sucede antes y después. Esta página reúne actividades seleccionadas por expertos locales que conectan con la esencia de cada ciudad mientras siguen el camino de su selección”, explica.

Para más información, consulta el sitio web: discover.civitatis.com/mx_mundial_lnd

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