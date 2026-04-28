Todos, al menos una vez en la vida, hemos probado una Coca Cola. Este refresco ahora tiene su propio espacio interactivo, donde los visitantes pueden probar la receta original, descubrir sabores únicos y hasta llevarse un recuerdo.

Hoy te platicamos todo sobre House of Coca Cola, que ya abrió sus puertas en la Ciudad de México.

A 100 años de su llegada a CDMX, este espacio brinda una experiencia de sabores. Foto: Cortesía Coca Cola

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¿Qué hay en House of Coca Cola en CDMX?

La Coca Cola fue creada en 1886 por John Pemberton, un farmacéutico que desarrolló un jarabe para mezclar con bebidas carbonatadas.

Se ofrecía como remedio para malestares comunes. Pero con el paso del tiempo su uso llegó a las fuentes de sodas.

A 100 años de su arribo a tierras mexicanas, en la CDMX se ha inaugurado un spot interactivo, sensorial y muy divertido: House of Coca Cola.

Se le considera la primera boutique en el mundo, diseñada para que los consumidores mexicanos prueben y descubran una experiencia original, que mezcla la innovación y nostalgia de una de las marcas más conocidas.

Este espacio permite que los visitantes exploren el universo de Coca Cola combinando diferentes sabores, explorando spots coloridos y hasta ofrece la posibilidad de que les preparen su bebida con la receta original de 1886.

House of Coca Cola es la primera boutique de la bebida en el mundo. Foto: Cortesía Coca Cola

¿Qué probar en House of Coca Cola?

La fuente de sodas de House of Coca Cola es el único lugar en donde te preparan, al momento y frente a ti, este popular refresco con jarabe, hielos y agua carbonatada, mientras te explican su historia.

El menú también cuenta con bebidas de temporada, con el objetivo de "refrescar tu visita" y que tu paladar pruebe diferentes propuestas. Por ejemplo, en la selección "Sabores del Mundo" se incluyen 6 bebidas internacionales de la compañía.

Otras opciones únicas para probar:

Drink del mes: Slushie Sunset, bebida de tamarindo con una nitro-crema de Del Valle Mango y un toque de galleta de coco.

Topochicolada​: mocktail cremoso con gomitas dulces.

Lavender Lemonade: una combinación del Valle Fizz con Sprite Zero, limón, pepino, lavanda y hojas de menta.​

Playita Spritz​: bebida preparada con Ades soya, coco, piña y un toque cítrico, coronada con glitter comestible y piña en la orilla.

Flotantes: servidos con refresco y helado.

Sips de temporada

Bebidas calientes

En esta boutique podrás disfrutar bebidas únicas mezcladas con Coca Cola. Foto: Cortesía Coca Cola

¿Qué otros espacios hay en House of Coca Cola en CDMX?

Aunque las bebidas son las protagonistas, también podrás comprar productos exclusivos de Coca Cola, como ropa, termos, vasos, peluches, llaveros y coleccionables.

Dentro de esa colección, una línea de merch destaca por estar dedicada a México, son artículos con diseños inspirados en nuestra cultura y en la relación histórica que tiene la marca con el país.

¡Y prepárate! Cuenta también con una experiencia interactiva. Se trata de un laboratorio donde puedes personalizar tus bebidas, ya sea diseñar tu lata colocando tu nombre, un mensaje corto o tus iniciales.

Encuentra productos exclusivos en House of Coca Cola. Foto: Cortesía Coca Cola

¿Dónde se ubica House of Coca Cola?

House of Coca Cola se encuentra en Masaryk 122-Local 3, Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX. Abre de lunes a domingo en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

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