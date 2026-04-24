Matliwaka es el refugio ideal para recargar energía, conectar con la naturaleza y, por supuesto, disfrutar del paisaje en su nuevo mirador.

En este mirador podrás disfrutar del paisaje de Zacatlán: Foto: Matliwaka

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¿Cómo es el mirador en forma de Mano en Matliwaka?

A la orilla de la barranca del pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas, se esconde un lugar con aura mística que ofrece experiencias comunitarias donde cada visitante puede conectar con el bosque, el manantial y la energía del lugar.

Entre senderos rodeados de vegetación, se encuentra Matliwaka, un pequeño parque turístico que presume un nuevo mirador en forma de mano.

Esta es una estructura inspirada en 'Berna', la propietaria del lugar. Simboliza su “buena mano”, reflejada en la abundancia que florece en el entorno.

Desde la réplica de la mano izquierda de doña Berna, el mirador abre la vista a los cerros cubiertos de neblina, montañas, árboles que se pierden en el horizonte y el cielo del amanecer y atardecer.

Un escenario digno de una postal que no te puedes perder si estas de visita en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas.

Este mirador es la réplica de la mano izquierda de Doña Berna, dueña de Matliwaka. Foto: Matliwaka

¿Qué otras actividades hay en Matliwaka?

Además del mirador en forma de mano, Matliwaka ofrece otras experiencias:

Recorridos guiados por senderos del bosque donde podrás conocer 'puentes energéticos', visitar la pequeña aldea de los duendes, subir a un mirador en forma de nido gigante y beber agua directamente del manantial.

en forma de nido gigante y beber agua directamente del manantial. El recorrido al amanecer, que inicia con un ritual de permiso y continua por la huerta de aguacate. Se cuentan relatos sobre los duendes que habitan en ese bosque, y se tiene acesso al manantial y al nido gigante. Para cerrar, un desayuno tradicional que incluye tlacoyos ahogados en salsa verde, tostadas chicharrón, pan con queso y bebidas calientes.

Si has quedado enamorado del lugar y quieres prolongar tu experiencia puedes pasar la noche en alguna de sus opciones de hospedaje.

Domo Aire Glamping: espacio para dos personas con acceso a las áreas comunes, la cocina, manantial, miradores y senderos.

Glamping Domo Agua: para 3 personas, equipado con cama matrimonial más una individual. Incluye desayuno y acceso completo al parque.

Al tratarse de un lugar destinado a la desconexión, en el glamping no hay WiFi, a excepción de una zona adaptada para usarlo en casos de emergencia.

Después de tu visita al mirador en forma de mano, puedes completar tu visita con los recorridos que ofrece Matliwaka. Foto: Matliwaka

¿Cuánto cuesta la entrada al nuevo mirador en forma de mano de Zacatlán?

Para ingresar al parque turístico de Matliwaca hay distintos tipos de tarifas, dependiendo de las actividades que quieras realizar.

Entrada general: $60 pesos

Mirador mano gigante: $50 pesos

mano gigante: $50 pesos Recorrido guiado al amanecer (desayuno incluido): $200 pesos

Ruta de los duendes: $180 pesos

Glamping: desde $1,800 pesos por noche

¿Dónde está el mirador en forma de mano de Zacatlán?

La mano gigante se encuentra en el parque turístico Matliwaka, en la comunidad de Tlatempa, municipio de Zacatlán, enclavado en la Sierra Norte de Puebla.

Desde la CDMX, el destino se encuentra a 3 horas de distancia aproximadamente. Desde el centro de Zacatlán, Matliwaka está a 15 minutos en auto.

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