El Desierto de Chihuahua no solo es el más grande de Norteamérica, también es de los más biodiversos del mundo, pues en sus aproximadamente 630,000 kilómetros cuadrados de extensión –poco menos del territorio de Francia– alberga más de 700 especies de animales y 3,000 de plantas.

Sus increíbles paisajes desérticos, montañosos y rocosos son auténticas maravillas, como el Cañón del Pegüis, la Reserva de la Biósfera Janos o los Médanos de Samalayuca, aunque no toda la ‘magia’ está al aire libre, pues incluso bajo tierra presume maravillas naturales, como las Grutas de Coyame.

Este destino con miles de años de antigüedad es un imperdible en la región.

¿En qué parte de Chihuahua están las Grutas de Coyame?

Como mencionamos, las Grutas de Coyame forman parte del Desierto de Chihuahua y se encuentran en la región noreste del mismo estado, muy cerca del impresionante Cañón del Pegüis y la frontera con Estados Unidos.

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

El pueblo más cercano es Santiago de Coyame, a unos 5 minutos en auto.

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Desde la ciudad de Chihuahua es un trayecto de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

¿Cómo son las Grutas de Coyame?

Aunque el Desierto de Chihuahua es extremadamente árido, hace mucho tiempo estuvo cubierto por las aguas del Mar de Tetis, uno de los principales responsables de la formación de las Grutas de Coyame (hace 5 millones de años, aproximadamente).

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

Esta masa de agua ya no existe, pero las pocas precipitaciones en la región han continuado con la labor de mantener con vida este paraíso subterráneo.

Las grutas se encuentran a 84 metros de profundidad y se componen de un pasillo de 1,330 metros de longitud, el cual atraviesa 17 salas repletas de formaciones de carbonato de calcio de miles e incluso millones de años de antigüedad.

Hay estalactitas, estalagmitas, columnas e incluso cristales de aragonita que crecen en formas geométricas inusuales y prácticamente perfectas.

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

Muchas de las estructuras naturales tienen formas curiosas o proyectan sombras que asemejan objetos, personas o caras. De hecho, la imaginación de los visitantes y guías ha llevado a nombrar algunas de ellas como 'el camposanto', 'el purgatorio', 'el vampiro' y o 'el infierno', por mencionar algunas.

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El pasado subacuático de la región es visible en muchos fósiles marinos que quedaron petrificados en las paredes y suelos de las cuevas.

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

Por cierto, la temperatura promedio oscila en los 22°C (lejos del intenso calor del desierto).

En el interior de las Grutas de Coyame se instaló un sistema de iluminación que destaca las partes más importantes y espectaculares, incluidas cascadas petrificadas, paredes de rocas brillantes por la cantidad de minerales y hasta las poco comunes helictitas.

¿Cuánto cuesta entrar a las Grutas de Coyame?

La entrada a las Grutas de Coyame en el Desierto de Chihuahua es de $100 pesos por adulto y $50 por niño. Incluye guía.

El recorrido dura aproximadamente una hora.

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