La Sierra Gorda de Querétaro es una de esas regiones que provocan suspiros y emociones entre los viajeros. Y cómo no hacerlo, si presume pueblos mágicos pintorescos, misiones franciscanas que son Patrimonio de la Humanidad y, sobre todo, maravillas naturales como el Mirador Cuatro Palos, la cascada Chuveje, el Puente de Dios o el Cañón de la Angostura.

Es un auténtico paraíso terrenal e incluso subterráneo, pues debajo de sus montañas ‘oculta’ sorpresas milenarias que llegan a pasar desapercibidas.

Una de estas joyas son las Grutas La Esperanza que, a pesar de no ser tan grandes, sorprende por sus antiguas formaciones y misticismo prehispánico.

¿En qué parte de Querétaro están las Grutas La Esperanza?

Las Grutas La Esperanza son uno de los tantos atractivos de la Sierra Gorda de Querétaro, la región natural más impactante del estado gracias a sus ríos, cascadas, miradores, sierras profundas, bosques e incluso zonas áridas.

Foto: Sectur Querétaro

Oficialmente pertenece a Cadereyta de Montes, pueblo mágico cuyo centro se encuentra a 1 hora y media en auto. Sin embargo, el destino turístico más cercano es el pueblo mágico de San Joaquín, a tan solo 15 minutos.

Desde la ciudad de Querétaro son 2 horas y 20 minutos; de la CDMX son poco más de 5 horas.

¿Cuál es la historia de las Grutas La Esperanza de Querétaro?

Se cree que las Grutas La Esperanza comenzaron a formarse hace unos 65 millones de años.

Durante la época prehispánica, los habitantes de la Sierra Gorda de Querétaro –específicamente los de la cercana zona arqueológica de Toluquilla– sabían de su existencia y lo consideraban un lugar sagrado, dedicado a la fertilidad.

Fotos: Grutas La Esperanza

En su interior existen formaciones de hasta 7 metros de altura que parecen falos. Por esta razón, los antepasados acudían a entregar ofrendas y a elaborar altares, vestigios que desafortunadamente fueron retirados o saqueados.

Las grutas fueron abandonadas luego de la llegada de los conquistadores españoles. No fue hasta 1971 que se redescubrieron por casualidad, cuando unos mineros en busca de mercurio movieron accidentalmente unas piedras y apareció una entrada a la bóveda.

En su interior jamás hubo mercurio, así que las Grutas La Esperanza fueron ignoradas y se mantuvieron en ‘secreto’ por mucho tiempo, aunque en 1998 se realizó una exploración para estudiarlas a profundidad.

Foto: Grutas La Esperanza

Tras ello, comenzó un proyecto para acondicionar las cavernas al turismo, el cual se consolidó en 2001, año en que oficialmente abrió al público.

¿Cómo son las Grutas La Esperanza de Querétaro?

Las Grutas La Esperanza no son tan grandes como otros sistemas similares (como las de Cacahuamilpa, García o Bustamante), pues mide 172 metros de largo, hasta 40 de ancho y un máximo de 18 de altura.

Para ingresar, la experiencia inicia en el pueblo La Esperanza con una caminata de 10 minutos entre el bosque y la montaña, hasta llegar a una pequeña oquedad en la que se instaló una escalera de caracol que baja unos 13 metros bajo el suelo.

Foto: Ayuntamiento de Cadereyta de Montes

Dentro hay iluminación artificial que permite observar las maravillas que, durante millones de años, ha esculpido la filtración de agua llena de minerales.

Entre los tipos de espeleotemas (formaciones minerales dentro de cuevas) más comunes y llamativos de las grutas hay estalactitas, estalagmitas, aragonitas, estalagmatos, coladas, cortinas e incluso las raras helictitas.

Tan solo imagina: en promedio, el ritmo en el que se forman las estructuras es de 2.5 centímetros cada 1,000 años, y dentro de las Grutas La Esperanza se levantan imponentes rocas de más de 7 metros de altura.

Foto: Sectur Querétaro

Curiosamente, algunas de estas maravillas brillan como diamantes, debido al carbonato de calcio, e incluso son traslúcidas.

¿Cuánto cuesta la entrada a las Grutas La Esperanza de Querétaro?

Según el sitio oficial de la Dirección de Turismo de Cadereyta de Montes, la entrada a las Grutas La Esperanza de Querétaro es de $30 pesos por persona.

Abren de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Visita cadereytamagico.com o llama al número (441) 108 3509.

