¿Sabías que Querétaro es el principal productor de vino espumoso del país? También es la región vitivinícola más visitada de México, pues además de su cercanía con la CDMX, cuenta con varios viñedos, hoteles boutique, restaurantes y experiencias protagonizadas por esta bebida.

Durante todo el año se celebran eventos especiales y en los próximos días se realizará uno de ellos: Bubbles Fest, un festival para degustar diversas etiquetas de vino burbujeante y disfrutar de presentaciones musicales de talentos emergentes.

¿Dónde será el festival de música y vino Bubbles Fest?

El festival de música y vino Bubbles Fest será en Viñedos Sala Vivé, uno de los proyectos enoturísticos más grandes y antiguos de Querétaro, conocido por producir vino espumoso.

Foto: Viñedos Sala Vivé

Está entre los poblados de Ezequiel Montes y Cadereyta de Montes, a unos 25 minutos en auto de los pueblos mágicos de Bernal y Tequisquiapan; a 1 hora de Querétaro y a 3 horas y media de la CDMX.

¿Cómo será el Bubbles Fest de Querétaro?

El principal atractivo del festival de música y vino Bubbles Fest será la ‘Zona Burbujas’, donde habrá degustaciones de más de 100 etiquetas de vino espumoso (nacionales y extranjeras), elaboradas por Freixenet, Sala Vivé, Mionetto, Viña Dolores, Henkell y otras vinícolas.

Durante el evento se celebrarán catas guiadas y diversos talleres para adultos (como decoración de tote bags) e incluso actividades para niños (pintacaritas, pintura y estaciones para hacer burbujas).

Foto: Viñedos Sala Vivé

Habrá presentaciones de música electrónica. Entre los artistas confirmados estará el dúo Tayrell y los DJ’s Degotar, Sommer, BSNO, Mara Santiago y Neon Vectors.

Como actividad adicional y exclusiva para quienes adquieran cierto tipo de boletos, habrá recorridos a la cava subterránea de la propiedad: a 25 metros bajo tierra (la más profunda en Latinoamérica), con una arquitectura inspirada en las bóvedas de ladrillo rojo de Cataluña.

¿Cuándo es el festival de música y vino Bubbles Fest?

Saca el calendario y aparta un fin de semana para ir al festival de música y vino Bubbles Fest en Viñedos Sala Vivé, pues se realizará el sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Foto: Viñedos Sala Vivé

El sábado 28 comenzará a la 1:00 p.m. y terminará a las 8:00 p.m., mientras que el domingo 29 iniciará a las 12:00 p.m. y culminará a las 7:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar al festival de música y vino Bubbles Fest?

Hay distintos tipos de boleto para entrar al festival de música y vino Bubbles Fest en Querétaro:

General: $790 pesos por persona el sábado y $590 el domingo. Incluye copa conmemorativa, catas, talleres y 6 degustaciones de vino.

Abono: $1,090 pesos por persona. Además, incluye acceso a los 2 días del evento.

Espumoso Lover: $1,990 el sábado y $1,7890 el domingo. Incluye una coctel de vino, zona asignada, barra de comida italiana en la terraza (de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) y recorrido por la cava.

12-17 años: $150 por persona. Incluye un cilindro.

Para más información y compra de boletos, visita la página web de Viñedos Sala Vivé.

