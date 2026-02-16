Si eres amante de las tablas de quesos, el café recién molido y una copa de vino para acompañar, aparta la fecha, porque cerca de la Ciudad de México habrá un evento gastronómico dedicado a estas delicias.

El Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate 2026 regresa al pueblo mágico de Tepotzotlán, en Edomex, con una propuesta repleta de tradición artesanal, productos gourmet y ambiente familiar.

Hace un año se realizó la primera edición y acudieron más de tres mil visitantes; así que no te puedes perder la oportunidad de ir este año.

El Gran Hotel Real será la sede del Festival del Queso y el Chocolate 2026. Foto: Pexels

Leer también Cuánto cuesta dormir en el platillo volador de Valle de Guadalupe

¿Qué encontrarás en el festival del queso y el chocolate 2026?

Este festival busca promover la gastronomía mexicana y el trabajo artesanal de calidad premium, por lo que participarán productores de Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otros.

Vas a poder degustar productos frescos, como quesos de cabra, de oveja y búfala, quesillo artesanal, cafés de especialidad y chocolates elaborados con técnicas tradicionales.

Habrá platillos típicos como tlayudas con chapulines y cocopaches, tortas de bacalao y pollo con mole. Así que ve con apetito porque las opciones serán variadas.

El mezcal será otro de los protagonistas, pues las propuestas para probar incluyen nueve tipos de agave y alrededor de 20 variedades distintas, desde el tradicional Tobalá hasta opciones con ingredientes exóticos.

Las degustaciones no tendrán costo, solo considera que son porciones pequeñas. Pero si te quedas con ganas de más, podrás comprar los productos de tu interés en los stands de los expositores.

El ambiente es familiar, con música en vivo para compartir una tarde agradable.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Queso y el Chocolate 2026?

El acceso tiene un costo de $30 por persona en preventa, y de $40 pesos si compras los accesos el día del evento. La entrada es gratis para niños de hasta 10 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

¿Cuándo es el festival del queso y el chocolate 2026?

Aparta el 18 y 19 de abril. La sede será el Gran Hotel Real en Avenida Lic. Benito Juárez 35, Tepotzotlán, Estado de México.

Los horarios de acceso serán diferentes cada día:

Sábado 18 de abril: de 12:00 a 20:00 horas

Domingo 19 de abril: de 10:00 a 18:00 horas

Durante ese fin de semana, el hotel se transformará en una zona gastronómica donde se reunirán productores artesanales de distintos estados del país.

Quesos de cabra, oveja y búfala serán algunos de los protagonistas del festival. Foto: Pexels

¿Cómo llegar a Tepotzotlán desde CDMX?

Si viajas en auto particular desde CDMX, debes tomar la autopista México–Querétaro (57D) hacia el norte y desviarte en la salida al pueblo mágico de Tepotzotlán. El trayecto te tomará de 45 a 60 minutos.

En transporte público, puedes llegar a Metro Buenavista y tomar el Tren Suburbano hasta la estación Lechería. Desde ahí, sube a una combi o camión a Tepotzotlán. El recorrido total es de 1 hora con 30 minutos.

También hay autobuses que salen a este Pueblo Mágico desde la Terminal del Norte o desde Observatorio. El costo del viaje redondo es de aproximadamente $98.

El Festival del Queso y el Chocolate 2026 contará con catas y degustaciones. Foto: Pexels

El Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate 2026 se perfila como uno de los planes más sabrosos de abril, apto para escapar de la ciudad y disfrutar un fin de semana lleno de sabor.

Leer también 5 experiencias inmersivas imperdibles en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters