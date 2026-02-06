Durante fechas especiales, en varios países de Asia se acostumbra a elaborar pequeñas linternas decoradas con inscripciones iluminadas con velas, las cuales se dejan en lagunas o ríos a merced de la corriente (a manera de peticiones o agradecimientos).

Aunque esta práctica no es de México, el Bosque de Chapultepec celebrará por primera vez el Water Lantern Festival, una experiencia cultural nocturna inspirada en las tradiciones tailandesas.

¿Cómo será el festival de linternas en el Bosque de Chapultepec?

El Water Lantern Festival en el Bosque de Chapultepec está basado en el Loy Krathong, un festival de linternas celebrado en todo Tailandia, especialmente en la ciudad de Chiang Mai, donde tiene una duración de 3 días.

Su origen es hindú y es una de las formas de mostrar gratitud a Ganga, la diosa del agua. Sin embargo, con el tiempo fue adaptado por los budistas para venerar al maestro espiritual Buda.

Durante los días en que se celebra el Loy Krathong (regularmente en noviembre), la gente elabora recipientes con lirios, troncos, pan o papel. Se iluminan con velas y se decoran con inscripciones de deseos, reflexiones o agradecimientos. Posteriormente, se sueltan en ríos, lagos o lagunas.

Este acto será el atractivo principal del festival de linternas en el Bosque de Chapultepec. Al atardecer, los asistentes tendrán la oportunidad de crear su propia linterna y dejarla flotando en uno de los lagos de este emblemático parque urbano.

“Este gesto simbólico, compartido de manera colectiva, invita a la introspección y al cierre de ciclos en un entorno natural cuidadosamente intervenido”, menciona el comunicado oficial del evento.

El Water Lantern Festival incluye paralelamente presentaciones musicales en vivo, una selección gastronómica con comercios locales y otras actividades que todavía no se revelan.

¿En qué parte de Chapultepec será el festival de linternas?

Water Lantern Festival se realizará en el Lago Mayor, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, entre el Parque Rosario Castellanos y el parque de atracciones Aztlán Feria de Chapultepec.

Puedes llegar en transporte público de 2 formas: bajando en la estación Constituyentes de la línea 7 del Metro o en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro. En cualquier caso, deberás caminar por el Complejo Cultural Los Pinos o el Jardín Escénico, respectivamente, hasta llegar a cualquiera de las Calzadas Flotantes, las cuales te dejarán muy cerca del Lago Mayor.

¿Cuándo será el festival de linternas en el Bosque de Chapultepec?

El festival de linternas del Bosque de Chapultepec se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo.

Disponible de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival de linternas en el Bosque de Chapultepec?

La entrada al festival de linternas en el Bosque de Chapultepec, será gratuita.

Si quieres elaborar tu linterna, habrá venta de kits con los materiales necesarios.

Estos paquetes (desde $255 pesos cada uno) estarán disponibles durante el evento y en línea a partir de las 10:00 a.m. del 12 de febrero.

