Para festejar San Valentín, la se transforma en un jardín monumental repleto de flores con numerosas especies para dar un paseo y ver cine al aire libre.

Este plan es perfecto por si no tienes mucho presupuesto o quieres pasar el 14 de febrero disfrutando de algo diferente. Hoy en te decimos cuándo se inaugurará.

La instalación monumental de flores abarcará cerca de 4,600 metros cuadrados. Foto: Freepik
¿Qué es el Jardín del Buen Amor en DCMX?

Ya sea en pareja, con amigos o incluso solo para festejar el amor propio, el es la excusa para salir de la rutina y vivir una tarde con actividades culturales y recreativas en la CDMX.

Este año, el Día de San Valentín caerá en fin de semana, lo que abre la posibilidad de tener una cita inolvidable sin ir demasiado lejos y sin gastar en exceso.

El Jardín del Buen Amor fue anunciado por la Secretaría de Cultura de la CDMX a través de sus redes sociales. Se trata de una instalación masiva con flores de diversas especies y aromas formando pasillos y siluetas dignas en fotografías.

El "Jardín del Buen Amor" también ofrecerá funciones de cine al aire libre. Foto: Freepik
Será un espacio dedicado a celebrar el amor y la amistad, en medio de la naturaleza como escenario principal.

Contará con una extensión de 4,600 metros cuadrados donde se distribuirán decoraciones y figuras elaboradas con cerca de 10 mil .

Como parte del Jardín del Buen Amor, se llevarán a cabo funciones de cine al aire libre. Aunque no se han revelado qué películas habrá, la Secretaría de Cultura indica que serán apropiadas para toda la familia y para disfrutar la "tranquilidad del atardecer".

El Zócalo de CDMX será el escenario perfecto para celebrar el amor. Foto: Sectur CDMX
¿Cuándo se podrá visitar el Jardín del Buen Amor?

La entrada al Jardín del Buen Amor será gratuita y estará abierto al público de 14 al 22 de febrero, con horario abierto.

Lo único que debes hacer es buscar a tu date, ponerte cómodo y llegar al Zócalo para disfrutar de la naturaleza en pleno Centro Histórico.

Las estaciones más cercanas del Metro son Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez.

También podrás acceder a pie desde Bellas Artes, por las calles colindantes a la Plaza de la Constitución.

La Secretaría de Cultura de la recomienda estar al pendiente de sus redes sociales para conocer la cartelera de actividades adicionales a la exposición de flores, misma que será actualizada en los próximos días.

Jardín del Buen Amor en CDMX. Foto: Facebook Secretaría de Cultura Ciudad de México
Con entrada libre y un entorno lleno de flores, el Jardín del Buen Amor será un plan sencillo, accesible y romántico para celebrar este 14 de febrero.

