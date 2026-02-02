El 14 de febrero, la Torre Latinoamericana se transforma en una pista de baile y en un 'registro civil' para realizar bodas 'de mentiras' ambientadas en los años 70.

Entre música disco, brillo y una de las mejores vistas a la Ciudad de México, la actividad "Cásate en las Alturas" ofrecerá ceremonias temáticas y buenos momentos. Aquí te damos los detalles.

La Torre Latinoamericana recibirá a las parejas para casarlas simbólicamente, Foto: Unsplash

Leer también Lánzate al desfile de carnavales en Hidalgo

¿Cuánto cuesta una boda en las alturas en la Torre Latino este 14 de febrero?

Esta romántica y divertida propuesta de San Valentín consiste en una ceremonia simbólica con música disco, decoración retro y espacios para tomarse muchas fotografías.

La experiencia "Cásate en las alturas" ha sido diseñada tanto para parejas como para amigos, así que no necesariamente debes ir con novia o novio.

Celebra San Valentín con una ceremonia temática en la Torre Latinoamericana. Foto: Pexels

Hay dos tipos de paquetes para dos personas:

Paquete 1: $330 pesos. Incluye la ceremonia simbólica y una fotografía del recuerdo.

Paquete 2: $599 pesos. Incluye acceso al mirador, ceremonia simbólica y fotografía.

Los dos paquetes contemplan un certificado y anillo simbólico. Y después de la compra, recibirás un SMS de confirmación; guárdalo para presentarlo en la taquilla de acceso.

¿Cuáles son las bodas retro en la Torre Latino?

Las bodas setenteras se realizarán el 13 y 14 de febrero. Si te interesa, puedes comprar tu boleto en miradortorrelatino.com. Ahí mismo elige tu horario entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Importante: El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

¿En qué piso de la Torre Latino serán las bodas?

Estas bodas con temática de los 70 se llevarán a cabo en el piso 14 de la Torre Latino, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 2, piso 44, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Además de la experiencia, los asistentes podrán disfrutar una de las mejores vistas de CDMX.

Leer también CDMX: qué hacer este fin de semana

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters