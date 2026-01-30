Llegó el fin de semana y, con este, una extensa cartelera de actividades en CDMX.

Si te quedas o vienes a la ‘ciudad de los palacios’ y buscas qué hacer, te proponemos 5 experiencias.

Tour por cafeterías, panaderías y dulcerías del Centro Histórico

El Centro Histórico está lleno de historia, arquitectura, vestigios arqueológicos y también de muchas delicias, así que un gran plan para conocerlo es a través de sus sabores en el tour de cafeterías, panaderías y dulcerías de la agencia Turisteando Ando.

Foto: Sectur CDMX

Durante 3 horas, un guía especializado te llevará a conocer los establecimientos más populares y antiguos de la CDMX, como la Churrería El Moro, Mazapanes Toledo, Panadería La Ideal, Café Popular y la Dulcería Celaya (fundada en 1874, la más antigua de la capital).

Conoce un poco de su historia, de los personajes famosos que llos han visitado y, por supuesto, prueba algunas de sus delicias.

Lee también: Celebra el Día Nacional del Ajolote en este museo de la CDMX

Cuándo: sábado 31 de enero a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona (el consumo en cada lugar es aparte).

WhatsApp: (55) ‪6727 3803‬.

Feria del tamal en Coyoacán

Como ya es tradición, el Museo Nacional de Culturas Populares (muy cerca del centro de Coyoacán) será la sede de la Feria del Tamal en su edición 32 este fin de semana.

Si te tocó muñeco en la rosca o simplemente te encantan los tamales, ahí encontrarás una vasta variedad de este manjar mexicano, como el barbón de Sinaloa, de Güemes de Baja California Sur, mucbipollo de Yucatán, zacahuil de la Huasteca, oaxaqueños, de chipilín de Chiapas e incluso platillos similares de El Salvador, Honduras, Colombia y otros países.

Habrá presentaciones musicales en vivo, como la del Trío Regional del Valle, Conjunto Ciriguaya y el cantante Édgar Jiménez.

Cuándo: sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de Culturas Populares’.

Tour de la Bella Época en el Centro Histórico

Aunque al hablar de la Belle Époque (Bella Época) se suele pensar en la opulencia y los cambios culturales, sociales y económicos de Europa, países como México también la vivieron, especialmente durante el gobierno de Porfirio Díaz.

Algunas de las mejores muestras de este periodo —de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX— están en varios edificios de la CDMX, que se recorrerán este fin de semana en el tour temático ‘La Bella Época en México’ de Paseos Culturales INAH.

Foto: Sectur CDMX

Un experto te guiará por lugares como el Gran Hotel Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal y el Banco de México para admirar su bella arquitectura y cómo es que fueron parte de un ideal para convertir a la CDMX en la ‘París de América’.

Disponible el sábado 31 a las 9:45 a.m.

Tiene un costo de $264 pesos por persona.

Teléfonos: (55) 5212 2371 o (55) 5553 2365.

Recorrido temático de José José en Azcapotzalco

Otro de los recorridos temáticos en CDMX es el del cantante José José (llamado ‘La Nave del Olvido’) en su natal alcaldía Azcapotzalco, donde vivió sus primeros años de vida y comenzó su carrera musical.

A bordo del Hormibús (un tranvía turístico), darás un paseo por la colonia Clavería para conocer el Mercado de Azcapotzalco, la primaria donde estudió, la casa de su infancia (calle Tebas 32), el Parque de los Vagos (donde comenzó a cantar) y el restaurante Salón El Fogón de los Chintololos (donde se resguarda el único traje de José José en exhibición).

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Disponible el sábado 31 a las 2:00 p.m. y 4:00 p.m. y el domingo 1 a las 4:00 p.m. y 5:00 p.m.

Los recorridos son gratuitos, aunque el cupo es limitado.

Más información al teléfono: (55) 9823 2655.

Concierto en el Parque España

Tanto el Parque México como el Parque España son de los más bonitos en la CDMX. Ambos representan buenas opciones para visitar el fin de semana, ya que hay un montón de restaurantes y cafeterías alrededor, bazares de arte y un agradable ambiente familiar.

Precisamente en el Parque España se celebrará un concierto especial en estos días. Se trata de la presentación del grupo La Bandera, que interpretará algunas canciones de trova, un plan ideal para quienes busquen una experiencia relajada y bohemia.

Lee también: Jardín Inconcluso: nueva experiencia inmersiva en Chapultepec

Cuándo: sábado 31 de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en el Facebook: ‘Alcaldía Cuauhtémoc’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters