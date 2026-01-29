No es necesario alejarse mucho de la CDMX para disfrutar del puente en un glamping en paisajes rurales, de albercas de aguas termales, de buena buena y hasta de un tour 'paranormal'.

Si todavía no tienes planes para el fin de semana, te contamos 5 opciones.

Glamping Raíces en el Estado de México

Aproximadamente a 1 hora de la CDMX, se encuentra el glamping Raíces México, un hospedaje de lujo en medio de un paisaje agrícola, en la comunidad de San Agustín Buenavista.

Este alojamiento es parte de los terrenos del hotel boutique Hacienda de Compostela.

Quédate en alguno de sus 4 domos geodésicos o duerme en una de sus bóvedas de cristal. Todos tienen vistas panorámicas y están equipados con interiores de lujo, baño privado, terraza y jacuzzi.

Foto: Raíces Glamping

Su concepto es 'natural luxury': estar aislado en medio de la naturaleza, pero con comodidades de lujo.

También es 'todo incluido', pues además del hospedaje y los alimentos, contempla algunas actividades o experiencias, aunque otras se pagan aparte.

Hay talleres para hacer quesos, fogatadas, picnics al aire libre, paseos en bicicleta, cabalgatas y senderismo a cascadas cercanas.

Las tarifas por noche para 2 personas, desde $3,800 pesos por persona. Incluye comidas, bebidas y una experiencia por día.

Lee también: Jardín Inconcluso: nueva experiencia inmersiva en Chapultepec

Más información en la página web: raicesmexico.mx

Recorrido de leyendas en Puebla

¿Te gustan los relatos de fantasmas? Puebla es tu opción para el puente de este fin de semana, pues en la Ciudad Patrimonio hay un recorrido de leyendas en autobús panorámico.

Recorre su centro histórico, con algunas paradas en edificios y plazas coloniales, mientras un guía caracterizado cuenta las historias más tétricas de la ciudad.

Foto: Turibus

Conoce la trágica leyenda de la Fuente de los Muñecos, la leyenda de la Casa del que Mató al Animal, relatos sobre las apariciones del sacerdote en el Patio de los Azulejos y de la misteriosa Casa de los Enanos.

Disponible el sábado 31 a las 7:00 p.m.

Tiene un costo de $270 pesos para mayores de 12 años y $210 para niños de 3 a 11 años y adultos mayores.

Más información en la página oficial de Turibus.

Parque Acuático Te-Pathé en Hidalgo

El invierno no es impedimento para visitar un balneario, sobre todo si tiene aguas termales calientitas, como el parque acuático Te-Pathé en Hidalgo, a unas 2 horas y 40 minutos de la CDMX.

En pleno paisaje semiárido del Valle del Mezquital, ofrece una gran alberca familiar con jacuzzis, un par de albercas para niños con juegos y resbaladillas, toboganes extremos (con curvas y giros o hasta de 8 carriles para carreritas), un río lento y una enorme alberca de olas.

Foto: Parque Acuático Te-Pathé

Hay un restaurante de comida regional, cabañas y zona de hotel.

La entrada general tiene un costo de $200 pesos por persona y $100 para adultos mayores.

Más información en el sitio web: tepatheacuatico.com.mx

Festival de café en Cholula

¿Te gusta el café? Este fin de semana es el Coffee Fest en el pueblo mágico de San Pedro Cholula, otro destino poblano a unas 2 horas y media de la CDMX.

A un costado de la Gran Pirámide, el Parque Soria será sede del evento en el que participarán 24 cafeterías de especialidad ofreciendo sus productos y bebidas.

Lee también: Fórmula 1 en CDMX: cuándo abre la nueva experiencia inmersiva

El programa incluye catas, talleres, música en vivo, charlas y otro evento simultáneo: la Feria del Tamal y el Atole.

Aparta el domingo 1 de febrero, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Ruta del cafe puebla’.

Recorrido en balsa por Las Estacas, en Morelos

Este puente regálate una escapada a la naturaleza y se te reinicia la vida. Afortunadamente, alrededor de la CDMX hay varias opciones, como el parque natural Las Estacas en Morelos, a unas 2 horas y 20 minutos de la capital.

En medio de una frondosa vegetación, surge el río Yautepec, alimentado por 40 manantiales de agua cristalina, los cuales forman pozas naturales.

Foto:

Las Estacas cuenta con varias actividades para disfrutar del agua de color turquesa y del clima: paseo en balsa, recorrido en llantas a través del río, buceo, snorkel...

La entrada general es de $550 pesos; $350 para menores de 1.25 metros de estatura, aunque hay que pagar un extra de $375 por hora para el recorrido en balsa (con capacidad para 6 u 8 personas).

Cuenta con varios tipos de hospedaje, por si quieres quedarte todo el fin de semana.

Más información en el sitio web: lasestacas.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters