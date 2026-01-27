Uno de los museos del Bosque de Chapultepec está preparando una sorpresa: en pocos días, cuando caiga la noche, este espacio tendrá un Jardín Inconcluso, una experiencia inmersiva que promete ser fuera de serie.

¿Cuándo abre, cuánto cuesta y hasta qué día estará? Checa los detalles.

¿En qué parte de Chapultepec estará la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso?

La experiencia inmersiva Jardín Inconcluso estará en el Museo de Arte Moderno de México (MAM), en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca del Altar a la Patria, el Castillo de Chapultepec y el Jardín Botánico.

Podrás encontrar las piezas de la exhibición en la Sala Gamboa, el redondel y el jardín del recinto.

Si planeas llegar en transporte público, hay 2 opciones:

Bajar en la estación Chapultepec de la línea 1 del Metro. Tendrás que caminar unos minutos.

de la línea 1 del Metro. Tendrás que caminar unos minutos. Bajar en la estación Gandhi de la línea 7 del Metrobús. Te dejará prácticamente fuera del MAM.

¿Cómo será la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso?

Creada por el artista digital mexicano Rafael Lozano-Hemmer, la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso pretende representar lo inconcluso “más como una postura crítica que rechaza el cierre y la totalización, que como una carencia”, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura.

Se trata de un recorrido peatonal nocturno de aproximadamente 1 kilómetro. Contará con 9 instalaciones de gran escala que, con tecnología de punta y la interacción de los visitantes, harán “perceptibles fenómenos invisibles”.

“Mis obras se caracterizan por estar inconclusas y fuera de control… Dependen de la participación para existir, y eso puede resultar profundamente revelador.

Delegar responsabilidad al público es una decisión conceptual, pero también política: un reconocimiento de que el significado no puede encontrarse sin la interacción”, mencionó Lozano-Hemmer.

Tendrá un faro giratorio que modula su intensidad con radiación cósmica y mensajes de voz de los asistentes y de archivos de la Fonoteca Nacional, que recorren una calzada con patrones de luz y sonido, focos que palpitan al ritmo de los latidos que se registran, una instalación sonora con 3,000 altavoces e incluso corrientes digitales turbulentas alimentadas por poemas en lenguas originarias de México.

La experiencia inmersiva es parte de la serie Art Parcours, exhibiciones nocturnas al aire libre en la naturaleza desarrolladas por Antimodular Research, estudio de Lozano-Hemmer.

3 piezas serán estrenos mundiales y el resto se presentarán por primera vez en México.

¿Cuándo abrirá la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso en Chapultepec?

La experiencia inmersiva Jardín Inconcluso se presentará en Chapultepec a partir del 11 de febrero hasta el 25 de abril.

Se podrá visitar miércoles y jueves de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., viernes y sábados de 7:00 p.m. a 12:00 a.m.

La visita tendrá una duración aproximada de 60 a 90 minutos.

¿Cuánto costará entrar la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso en Chapultepec?

El costo de entrada a la experiencia inmersiva Jardín Inconcluso en Chapultepec será de $150 pesos por persona.

Los boletos están disponibles en las taquillas del Museo de Arte Moderno y en la página web de Fever (con un cargo extra de $20 pesos).

