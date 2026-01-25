Para pasarla en grande, la Ciudad de México tendrá una nueva experiencia inmersiva con temática de 'Alicia en el país de las maravillas'.

Es un recorrido nocturno con mucho color, personajes y escenarios inspirados en la historia de Lewis Carroll.

Ya hay fecha de apertura y costo oficial de los boletos, y aquí te compartimos los detalles.

Esta experiencia es un plan cultural distinto para disfrutar en pareja, familia o con amigos en la CDMX. Foto: Cortesía

Leer también 5 actividades en CDMX para este fin de semana

¿Cuándo abrirá la experiencia Alicia en el país de las maravillas?

La principal atracción de esta experiencia será su recorrido inmersivo tipo light trail, que invita a los asistentes a sumergirse en un universo fantástico donde la luz, el sonido y el videomapping recrean el mundo de Alicia en el país de las maravillas.

A lo largo del paseo, los asistentes encontrarán escenarios oníricos, proyecciones envolventes y actores en vivo que darán vida a personajes como el Sombrerero Loco, el Gato de Cheshire, la Oruga y la Reina de Corazones.

El paseo, además, estará acompañado de la banda sonora original de la película. Por supuesto, habrá decenas de spots para tomarse fotografías.

La experiencia abrirá el miércoles 25 de febrero. Los días de visita serán de miércoles a domingo de febrero y marzo.

Los horarios: desde las 19:00 a las 22:00 horas, con accesos escalonados en diferentes bloques para facilitar el recorrido.

La visita para cada grupo tendrá una duración aproximada de 60 minutos, con una instalación que supera el kilómetro.

Alicia en el país de las maravillas tendrá un recorrido nocturno donde la luz y la fantasía predominan. Foto: Cortesía

¿Dónde será la experiencia de Alicia en el país de las maravillas?

Esta propuesta es de los mismos organizadores de Laberinto de Tim Burton. Se llevará a cabo en el Parque Lira, en Avenida Parque Lira 136, San Miguel Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

La entrada al recorrido será desde el acceso del Ayuntamiento Miguel Hidalgo.

¿Cuánto cuestan los boletos para la experiencia 'Alicia en el país de las maravillas'?

Los boletos ya pueden adquirirse en el sitio de Fever. Aunque también tienes la posibilidad de conseguirlos en taquillas, te recomendamos hacer tu compra en línea para evitar largas filas.

Los costos oficiales son:

Adultos (15 años en adelante): desde $380.

Niños (3 a 14 años): $300.

Familias (mínimo 4 boletos, con al menos un niño): $320 por persona.

Adultos mayores (65+), estudiantes y personas con discapacidad: $320.

Acompañante de persona con discapacidad: sin costo.

Menores de 2 años: acceso gratis.

La experiencia de 'Alicia en el país de las maravillas' será apta para todas las edades y sus espacios tendrán accesibilidad para personas en silla de ruedas. Solo hay que considerar que alguna zonas pueden estar en terreno irregular o con inclinaciones suaves.

Aún así, el recorrido es ideal para quienes buscan este tipo de experiencias.

Personajes icónicos cobrarán vida entre las proyecciones de la experiencia "Alicia en el país de las maravillas". Foto: Cortesía

Leer también Volarte: cuándo es el festival de papalotes en Cholula

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters