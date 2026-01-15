¿Buscas un lugar cerca de la CDMX para disfrutar el fin de semana? Te proponemos estos 5 sitios ideales para planear un viaje de ida y vuelta.

Balneario Agua Hedionda en Morelos

Morelos es conocido por sus balnearios –ideales para un visitar un fin de semana–, aunque no muchos de ellos gozan de aguas termales. Uno de ellos es el Balneario Agua Hedionda, en Cuautla (a 2 horas de la CDMX).

Cuenta con un manantial de agua sulfurosa a una temperatura de 27°C, el cual era utilizado desde tiempos prehispánicos por mexicas, chalcas, tlahuicas y otras culturas debido a sus propiedades curativas y terapéuticas.

Foto: Balneario Agua Hedionda

La propiedad no es muy grande y ofrece una gran alberca con tobogán, aunque también cuenta con piscinas privadas (con costo extra), piscinas con hidromasaje, spa y servicio de masajes.

El fin de semana abrirá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $130 pesos por adulto y $100 para menores de 1.20 metros de estatura y adultos mayores.

Más información en el sitio web: balnearioaguahedionda.mx

Poesía y danza contemporánea en Grutas Xoxafi, Hidalgo

A unas 2 horas y 20 minutos de la CDMX, en medio del paisaje semidesértico del centro de Hidalgo existe una joya natural: las Grutas Xoxafi, un sistema de túneles subterráneos con estalactitas, estalagmitas, pinturas rupestres y la ‘piel de leopardo’ (fenómeno ocasionado por el óxido ferroso y el salitre).

En el lugar hay un centro ecoturístico donde se pueden hacer recorridos en las cuevas y sus salones iluminados, practicar rappel y lanzarse de una tirolesa subterránea, cruzar un puente tibetano o incluso andar en una bicicleta aérea en la superficie.

Foto: Grutas Xoxafi

Además, el fin de semana será la sede de ‘Plenilunio’, un espectáculo de poesía y danza contemporánea a cargo del poeta Luciano Morelos y la coreógrafa Maya Jorge, quienes brindarán una experiencia cultural en un entorno natural único.

El sábado 17 abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; el show será a la 1:00 p.m. El domingo tendrá un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada al espectáculo será libre, aunque las demás actividades se cobran por separado (desde $170 pesos por persona).

Más información en Facebook: ‘Grutas Xoxafi’.

Festival gastronómico en Querétaro

Entre las ciudades de Querétaro y San Juan del Río se encuentra el pueblo Pedro Escobedo (a unas 2 horas y 25 minutos de la CDMX), donde este fin de semana se celebrará el festival gastronómico De Querétaro a la Mesa.

Durante el evento, podrás comprar artesanías y degustar platillos típicos del estado, especialmente de las localidades de Tolimán, San Joaquín, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, así como de Hidalgo y Oaxaca, los estados invitados.

Además, contará con ceremonias prehispánicas, conversatorios gastronómicos, conferencias, presentaciones de ballet folclórico y conciertos de Los Cojolites, Xaha, Flor Amargo, entre otros.

El festival será el sábado 17 y domingo 18, con un horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., aproximadamente.

La entrada será gratuita.

Más información en el Facebook: ‘Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro’.

Restaurante La Troje en una hacienda de Morelos

Regresamos a Morelos, una entidad que también es conocida por la belleza de sus haciendas coloniales. Ejemplo de ello es la Hacienda San Gabriel de las Palmas (a un par de horas de la CDMX), fundada en 1529 por órdenes de Hernán Cortés y restaurada como un resort de lujo.

Un poco de sus características y amenidades: tiene 21 habitaciones divididas en 5 categorías, el spa Amate, 25 hectáreas de exuberantes jardines, canchas de tenis y pádel, piscinas y acueductos virreinales.

Foto: Hacienda San Gabriel de las Palmas

Para el fin de semana te proponemos visitar y comer en su restaurante La Troje, localizado en el casco antiguo, entre bonitos arcos de piedra y techos con vigas de madera.

Su menú es una mezcla de especialidades internacionales, cortes de carne, platillos mexicanos y morelenses (como la cecina). También cuenta con una carta de cócteles y bebidas refrescantes, desayunos y postres.

Para reservar, visita la página: haciendasangabriel.com/restaurante

Presa del Llano en el Estado de México

A las afueras del pueblo mágico de Villa del Carbón, en un entorno montañoso y boscoso, el Parque Turístico Presa del Llano (a unas 2 horas y 30 minutos de la CDMX) es una gran opción para visitar el fin de semana con toda la familia.

Su gran atractivo es un gran cuerpo de agua artificial que es el ‘corazón’ del parque.

Foto: Parque Turístico Presa del Llano

Puedes practicar senderismo alrededor de la presa, pescar, dar paseos en lancha de remos e incluso cruzar el lago por los aires en una tirolesa de 620 metros de longitud y 20 metros de altura.

También hay renta de cabañas y servicio de restaurante con gastronomía y antojitos mexicanos.

La entrada tiene un costo de $30 pesos por adulto y $15 por niño. Las demás actividades se cobran por separado (desde $80 pesos).

Más información en el sitio web: presadelllano.com

