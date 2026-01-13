La Ciudad de México comenzó el 2026 con arte y simbolismo. Y es que en el Zócalo se está llevando a cabo la exposición “Nopalera en el Corazón”.

Como su nombre lo dice, se trata de una muestra al aire libre que rinde homenaje al nopal, uno de los símbolos de la identidad mexicana, contagiada por la creatividad de artistas y colectivos comunitarios.

Artistas y colectivos rinden homenaje al nopal con esta expo de figuras coloridas. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

¿Qué hay en la exposición de arte del Zócalo?

Esta exposición artística se integra por más de 200 esculturas con forma de nopal, cada una intervenida con distintos estilos, técnicas y mensajes.

Anteriormente, en junio de 2025, fue montada en Paseo de la Reforma para conmemorar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan. Ahora se traslada al Zócalo.

Todas las piezas reflejan la diversidad cultural del país y abordan temas como la historia, las raíces prehispánicas, la identidad y el orgullo mexicano.

Al recorrerla, los visitantes encontrarán nopales con pintura, grabados, impresiones, diseños escultóricos y mucho más. La colección ofrece una experiencia similar a la de una galería de arte.

La Plaza de la Constitución se transforma en una galería de arte al aire libre. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Además de la apreciación de "Nopalera en el Corazón", durante el recorrido, los visitantes se sumergen en el origen de México-Tenochtitlan, conocen el significado de este alimento, los mitos mexicas e incluso su presencia en el escudo nacional.

Como dato extra: esta muestra mexicana también fue la excusa para realizar el primer Paseo Histórico gratuito del año, llevado a cabo el domingo 11 de enero.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, habrá más fechas para participar en esta actividad y se irán anunciado en las próximas semanas.

“Nopalera en el corazón” invita a recorrer el Centro Histórico desde la cultura y la tradición. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

¿Hasta cuándo estará la exposición de arte en el Zócalo?

Oficialmente, la exposición fue inaugurada el pasado 9 de enero de 2026 y permanecerá en la Plaza de la Constitución hasta el próximo 8 de febrero. ¡Tienes suficiente tiempo para visitarla!

Sólo considera que, al ser una muestra al aire libre y de entrada gratuita, puede presentar gran afluencia. La elección del día y el horario para conocerla, lo eliges tú.

“Nopalera en el Corazón” transforma el Zócalo en un espacio de encuentro entre el arte contemporáneo y la historia ancestral.

La exposición invita tanto a habitantes como a turistas a reflexionar sobre los símbolos que definen a México, conectar con nuestras raíces y mirar el espacio público desde una perspectiva cultural.

