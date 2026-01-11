El Museo Nacional de Historia, ubicado en el emblemático Castillo de Chapultepec, posee un valor arquitectónico e histórico digno de conocerse. Por ejemplo, ahí vivieron personajes importantes en la historia de México, como el emperador Maximiliano de Habsburgo, la emperatriz Carlota y hasta Porfirio Díaz.

También fue escenario de la Batalla de Chapultepec en 1847, un punto de inspiración para artistas como Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, y muchos pasajes más.

Es un destino obligado en la CDMX, aunque debes saber que desde el 1 de enero de 2026, su costo de entrada tuvo un ajuste.

Desde 2026, la entrada general al museo tendrá un nuevo costo oficial. Foto: Museo Nacional de Historia

Lee también: Cuándo es la celebración del Año Nuevo Chino en CDMX

¿Cuánto aumentó la entrada en 2026?

Este museo alberga un acervo cercano a las 100 mil piezas que narran momentos clave de la historia nacional: desde la época virreinal hasta el México moderno. Sus colecciones incluyen pintura, escultura, documentos históricos, banderas, armas, indumentaria y mobiliario.

Entre su colección hay objetos personales de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo (incluido uno de sus carruajes) e incluso un elevador presidencial, uno de los primeros instalados en el país para Porfirio Díaz.

Su interior cuenta con salas permanentes y temporales, además de depósitos especializados del INAH. Mientras que sus terrazas ofrecen una vista privilegiada del Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec.

¿Cuál es el nuevo costo de entrada al Castillo de Chapultepec?

Si quieres conocer todos los rincones del Castillo de Chapultepec, entonces debes saber que, desde el pasado 1 de enero de 2026, el costo del boleto general se fijó en $210 pesos por persona.

Para personas mexicanas y extranjeras residentes en México es de $105. Anteriormente se pagaban $100.

Y, de acuerdo con un aviso publicado por el recinto, la entrada sigue siendo gratuita para personas mayores de 60 años con credencial INAPAM, menores de 13 años, personas con discapacidades, así como profesores y estudiantes con credencial vigente.

Los domingos, el acceso es libre para todos.

¿Cuáles son los horarios del Castillo de Chapultepec?

El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec abre de martes a domingo en un horario de 09:00 a 17:00 horas. Permanece cerrado los lunes.

Se recomienda llegar con tiempo, ya que el acceso al castillo implica una caminata por una de las rampas del Bosque de Chapultepec.

Puedes llegar en transporte público utilizando el Metro Chapultepec (Línea 1) o el Metrobús Gandhi (Línea 7), ambos quedan cerca de la entrada del bosque. Desde ahí, es necesario caminar hasta la Puerta de Leones y subir la rampa.

Y para ir en auto particular, la dirección es Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec I Sección, CDMX. Sólo considera que no cuenta con estacionamiento propio.

El Castillo de Chapultepec es uno de los museos históricos más visitados de la CDMX. Foto: Gobierno de México

Visitar el Museo del Castillo de Chapultepec es una experiencia imprescindible para entender la historia de México. Que no te sorprendan con los nuevos costos en las taquillas.

Lee también: Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters