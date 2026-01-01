¿Te imaginas recorrer el Bosque de Chapultepec sin gente, en bicicleta, ambientado por los sonidos de la naturaleza y con un amanecer espectacular? Checa este tour especial con algunas fechas en enero de 2026.

¿Cómo es el tour en bici al amanecer por el Bosque de Chapultepec?

Organizado por la touroperadora Tours en Bici, el recorrido al amanecer por el Bosque de Chapultepec es una experiencia que busca ofrecer un paseo sensorial único para conectar con la naturaleza de este pulmón verde de la CDMX.

Fotos: Tours en Bici CDMX

Todo inicia en la calle Roma 39 en la Colonia Juárez (cerca del Museo del Chocolate), desde donde parte la rodada a través del icónico Paseo de la Reforma hasta la Puerta de los Leones.

Durante el paseo y una vez dentro de la Primera Sección, poco a poco irás viendo cómo el sol ilumina la ciudad, al tiempo que un guía especializado en arquitectura te cuenta detalles de edificios históricos como el Castillo de Chapultepec, el Altar a la Patria, el Museo de Arte Moderno, la Casa del Lago Juan José Arreola e incluso el Complejo Cultural Los Pinos.

Cruzarás a la Segunda Sección para visitar el Jardín Escénico y los museos Jardín del Agua y Cárcamo de Dolores, este último con la imponente Fuente de Tláloc y el mural ‘El agua, origen de la vida’, ambas obras de Diego Rivera.

También subirás a la línea 3 del Cablebús para obtener vistas aéreas del Bosque de Chapultepec y recorrer parte de la Cuarta Sección, incluida la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, uno de los atractivos más nuevos del lugar.

Foto: Tours en Bici CDMX

Eso sí, toma en cuenta que la experiencia tiene un nivel de exigencia física intermedio, pues recorre cerca de 20 kilómetros y tiene algunas pendientes.

¿Cuánto cuesta el tour en bici al amanecer por el Bosque de Chapultepec?

El costo del tour en bici al amanecer por el Bosque de Chapultepec es de $750 pesos por persona e incluye bicicleta, casco y chaleco, hidratación y guía experto en arquitectura.

Si eres residente de la CDMX o el Estado de México, puedes aprovechar la promoción especial de 2x1.

Fotos: Tours en Bici CDMX

Considera que el cupo es limitado, ya que los grupos de la rodada son de máximo 12 personas por guía.

¿Cuándo es el tour en bici al amanecer por el Bosque de Chapultepec?

El tour en bici al amanecer por el Bosque de Chapultepec tiene 3 fechas: sábado 3 y domingos 11 y 25 de enero de 2026.

Es importante mencionar que la salida se hace a las 5:00 a.m. y el recorrido completo tiene una duración de 4 horas, aproximadamente.

Más información al Whatsapp: ‪(55) 8333 3677‬.

