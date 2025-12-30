Las pistas de hielo se han convertido en uno de los atractivos de la Ciudad de México para vivir las fiestas decembrinas con espacios ambientados y algunos de ellos gratuitos.

Esta temporada se instalaron diversas opciones en las alcaldías y ya hay direcciones confirmadas. Si quieres saber cuáles son sigue leyendo a Destinos.

¿Qué alcaldías de la CDMX tendrán pista de hielo gratis?

Hasta ahora, solo cuatro alcaldías han confirmado las ubicaciones de sus pistas de hielo gratis:

Álvaro Obregón

Esta pista se instaló en uno de los parques más concurridos de la alcaldía, ideal para familias y visitantes que buscan un espacio amplio rodeado de áreas verdes.

Dirección: Parque Japón, con dirección Rómulo O’Farrill 143, Ampliación Las Águilas.

Azcapotzalco

Ubicada dentro del parque más grande de la demarcación. Además, se abrió una segunda pista en la explanada, cuyo horario es más amplio para quienes desean patinar entre semana y fines de semana.

Dirección: Parque Tezozómoc (Manuel Salazar s/n, Prados del Rosario).

Benito Juárez

Una de las pistas más esperadas por encontrarse en una zona céntrica y accesible. Su entorno arbolado y tranquilo la hace perfecta para hacer patinaje recreativo.

Dirección: Parque Las Américas (Diagonal San Antonio 1737, Narvarte Poniente).

Tlalpan

La pista de hielo de Tlalpan está dentro del deportivo de la alcaldía, convirtiéndose en una opción segura para las familias. Tiene espacios para los patinadores avanzados y principiantes.

Dirección: Deportivo Independencia (Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ª Sección)

La CDMX se llena del espíritu invernal con sus pista de hielo gratis. Foto: Unsplash

¿En qué horario abrirán estas pistas de hielo?

Las pistas de hielo abrirán del 20 de diciembre al 5 de enero, con horarios variables en cada alcaldía. En promedio, tendrán un funcionamiento desde las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas.

Sin embargo, algunas demarcaciones ya confirmaron sus propios horarios: Azcapotzalco operará en su explanada de 13:00 a 21:00 horas hasta el 12 de enero; Iztapalapa tendrá actividades de 10:00 a 20:00 horas.

Mientras que Miguel Hidalgo abrirá de 14:00 a 20:00 horas entre semana y de 12:00 a 20:00 horas los fines de semana.

¿Qué tener en cuenta para disfrutar al máximo la experiencia?

Todas las pistas son gratuitas, por lo que solo necesitas llegar temprano, seguir las indicaciones del personal y llevar ropa abrigadora.

En las zonas de hielo, la sensación térmica desciende significativamente, así que es recomendable usar prendas térmicas, guantes y doble calceta.

No puedes dejar de patinar con todas las pistas de hielo que la CDMX tendrán totalmente gratuitas Foto: Unsplash

Las pistas de hielo en CDMX vuelven a convertirse en una de las actividades más esperadas del invierno, ofreciendo diversión accesible en toda la ciudad.

