Luego de una larga pausa por la pandemia, los recorridos de Turibus Museos regresan a CDMX para celebrar el 25 aniversario de la marca.

Estuvimos en el recorrido de relanzamiento y aquí te contamos cómo fue nuestra experiencia.

¿Cuándo son los recorridos de Turibus Museos en la CDMX?

El 26 de noviembre arrancó el tour de reapertura del Turibus Museos: un paseo que solo funcionará en la Noche de Museos, el último miércoles de cada mes.

El horario de encuentro es a las 5:00 p.m., en la bahía de Reforma 222. El autobús estará de regreso en el mismo punto por ahí de las 9:00 p.m.

¿Cómo son los recorridos de Turibus Museos en la CDMX?

El Turibus Museos no tendrá una misma ruta, más bien, irá variando según las actividades y los recintos de la Noche de Museos.

En nuestra experiencia, las actividades comenzaron con el clásico recorrido por Paseo de la Reforma y algunas calles del Centro Histórico de la CDMX, a bordo del autobús panorámico.

La ‘meta’ fue el Museo Franz Mayer, frente a la Alameda Central, donde un guía nos acompañó en un recorrido exclusivo por la exhibición ‘Japón: del mito al manga’, la primera colaboración del Victoria & Albert Museum de Londres en México.

Recorrimos sus 4 salas (Cielo, Mar, Bosque y Ciudad) para apreciar más de 150 objetos históricos y cotidianos que destacan la mitología tradicional japonesa y la forma en que permanecen ‘viva’ en la cultura actual a través de juguetes, videojuegos, manga, anime, etc.

Por cierto: la estrella de esta exposición es 'La Gran Ola de Kanagawa', el famoso grabado del siglo XIX que se presenta por primera vez en México.

Y, por ser la Noche de Museos, participamos en las actividades temáticas preparadas por el propio museo: una pista de patinaje, un bazar con emprendimientos relacionados con el patinaje y la cultura pop japonesa, taller de tiaras estilo Sailor Moon, entrada a las exhibiciones ‘Pierre et Gilles. La construcción del símbolo’ y ‘Surreal. Rodney Smith’ y más.

Ya de noche y con la CDMX iluminada, regresamos al autobús para dirigirnos a la última experiencia: una cata de vino en el restaurante La Quilla, muy cerca de Paseo de la Reforma.

Guiados por el sommelier del lugar, hicimos una cata del vino chileno Cousiño-Macul, con un par de tapas de butifarra blanca con cebolla caramelizada y sobrasada con miel.

Aunque las experiencias en los museos cambian, la cata se ofrece en todas las salidas.

¿Cuánto cuestan los recorridos de Turibus Museos en la CDMX?

El costo de Turibus Museos en la CDMX es de $450 pesos por persona. Incluye recorrido redondo en autobús panorámico, entrada a los museos y sus actividades y cata de vino.

Para más información, visita la página oficial de Turibus.

