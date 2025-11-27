Falta poco para el fin de semana, el momento perfecto para escapar cerca de la CDMX. Si no sabes qué hacer, te proponemos estos 5 lugares.

Grutas de Cacahuamilpa

Al norte del estado de Guerrero a unas 2 horas y media de CDMX, conoce el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, una de las maravillas naturales más impresionantes del país, ideal para un viaje de ida y vuelta el fin de semana.

Foto: Sectur México

Lo increíble de Cacahuamilpa son sus más de 90 salones naturales abiertos al público. Dentro de ellos hay estalactitas, estalagmitas, columnas y otras formaciones rocosas tan curiosas que parecen rostros, animles e incluso objetos.

Lee también: Cómo es la Villa Iluminada 2025 en el pueblo mágico de Atlixco

La enorme formación se recorre en un par de horas a través de un sendero bien señalizado, iluminado y apto para todas las edades.

La entrada general es de $150 pesos por persona.

Villa Claus en Tlalpujahua

Ya se siente el espíritu navideño y qué mejor lugar para vivirlo que en el pueblo mágico de Tlalpujahua, a menos de 3 horas de la CDMX, conocido por sus talleres de esferas artesanales y la Villa Claus.

En este ‘parque’ de Navidad encontrarás la recreación de un pueblito europeo que parece de cuento. En el interior de sus casitas podrás conocer el proceso de elaboración artesanal de las esferas navideñas; también podrás comprar algunas decoraciones para tu hogar.

Foto: Sectur Michoacán

En las noches se convierte en un escenario mágico, con iluminación temática, espectáculos de video mapping, música en vivo y nieve artificial.

El fin de semana el costo de entrada diurno es de $40 pesos por adulto y $30 por niño. Por las noches, es de $80 y $50, respectivamente.

Más información en Facebook: ‘Villa Claus’.

Concierto sinfónico de El Señor de los Anillos en Querétaro

En la ciudad de Querétaro (a 3 horas de la CDMX) se está desarrollando el Festival Internacional de Música de Querétaro (FIMQRO).

Una de sus experiencias más llamativas es el concierto ‘La Sinfonía de los Anillos’, en el Teatro de la Ciudad, inspirado en el universo fílmico de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

La Orquesta Sinfónica del FIMQRO interpretará algunas de las piezas más reconocidas de las películas, en un ‘viaje’ a través de la Comarca, Rivendel, Rohan y Mordor.

Lee también: Volártico: cuándo abre el parque de Navidad en Puebla

Habrá 2 funciones el domingo 30 de noviembre, a las 4:00 p.m. y a las 8:00 p.m.

Boletos desde $350 pesos por persona.

Más información en fimqro.mx

Senderismo y pulque en Piedra Canteada

Aunque la temporada de luciérnagas ya terminó, el santuario y parque ecoturístico Piedra Canteada en Tlaxcala (a unas 2 horas y media de la CDMX) ofrece otras actividades en el bosque.

Para este fin de semana te proponemos un par. La primera es una ruta de senderismo guiada a través de un espeso bosque de árboles centenarios y senderos rústicos. No es necesaria experiencia previa y no implica gran esfuerzo físico.

Foto: Piedra Canteada

La otra es la ruta del pulque, que incluye la visita a un rancho magueyero en el que se explica su historia, métodos de preparación, tienes acceso a un mirador panorámico y, por supuesto, se prueba la ‘bebida de los dioses’.

El costo de las experiencias es de $200 y $250 pesos por persona, respectivamente.

Más información al Whatsapp: (222) 324 7397.

Balneario Las Huertas en Morelos

El frío ya se está sintiendo en el centro del país, aunque Morelos siempre es un buen destino para disfrutar de su clima cálido durante el día, perfecto para visitar el Balneario Las Huertas en la Sierra de Huautla, a unas 2 horas de CDMX.

Ubicado a la orilla del río Amacuzac, en este lugar hay varias albercas que se alimentan de agua templada cristalina surgida de manantiales y borbollones naturales.

Foto: Balneario Las Huertas

También cuentan con servicio de masajes y restaurante especializado en antojitos mexicanos y bebidas refrescantes.

La entrada tiene un costo de $150 pesos para mayores de 1.20 metros de estatura y $120 para menores de 1.20 metros.

Más información en la página web: paraisoaventura.mx

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters